美公債迎近20年最佳進場點 首次降息後買進兩年平均漲近二成

正當全球投資人預期美國聯準會(FED)即將進入降息循環，市場對股市前景一片看好之際，近期美國公布的多項經濟數據則顯示，通膨再起的疑慮，聯準會對未來利率走向也處於搖擺不定的階段，法人表示，全球股市已來到相對高點，加上貨幣政策鴿轉鷹的變數增加，投資人應該要加強風險意識，反觀美國公債，因穩健抗波動特性、當前殖利率優於長期平均，根據歷史經驗，只要是在美國首次降息後買進，24個月後的平均報酬率接近二成。

負責M&G收益優化基金產品經理陳柏翰表示，根據統計，過去40年期間，美國共有六次完整降息週期，而在首次降息後買進美國公債並持有兩年，平均報酬率是19.3%，歷史最高報酬率甚至超過四成，顯示美國公債在降息週期中，是相當具有競爭力的投資標的之一，同時，公債穩健抗波動的特性，更是適合做為投資人2025年的核心資產配置。

負責M&G收益優化基金產品經理陳柏翰指出，雖然美國從去年第4季以來，已降息三次，但近期多項數據，如1月公布的非農就業數字出乎意料強勁，引發聯準會原本鴿派的態度，出現可能再次轉鷹的疑慮，但長期來看，全球通膨將逐步走緩，利率勢必開始回落，因此，美國公債目前提供的收益水準相當具有吸引力，目前美國10年期公債殖利率約在4.8%，大幅優於過去20年平均值2.6%。

負責M&G收益優化基金產品經理陳柏翰指出，貨幣政策效果需要時間傳導，我們確實看到各國通膨水準顯著下降，然而，高利率一段時間也將影響住房與就業市場，舉例來說，近期美國勞工自願離職率下降，反映他們可能對於就業市場信心下滑，而這些經濟數據皆會影響市場走勢，今年我們認為更需主動且彈性的策略，以因應市場波動。