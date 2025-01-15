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立院審「產創條例」修正案 綠委支持10-1條投抵上限拉高至20億元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

「產業創新條例」第10條之1已於2024年底屆期，立法院經濟委員會15日審查修正案，綠委邱議瑩支持該條例投資抵減的支出金額上限，由目前10億拉高至20億元，而不是行政院版本的18億元。

邱議瑩今日質詢，關於「產業創新條例」第10條之1投抵金額，經濟部原規畫是20億元，最後行政院版本是18億元，只差2億元，這對稅收會有很大影響？政府不能大方一點？經濟部次長連錦漳表示，主要是內部有租稅平衡性考量。

財政部次長李慶華表示，因為從過去執行結果，適用投抵金額在10億元以下，僅有少數大廠會超過，實際上多數廠商購置機器設備不會一次購足，都是分批購入，提高至18億元投抵上限，應該是多數都夠用。

綠委郭國文質詢，為發展AI產業，國科會投入上百億元，還在台南沙崙建置算力中心，為何產創條例修正案預估帶動AI投資只有72億元，遠遠不如智慧機械440億元？

對此，連錦漳表示，72億元只是購置設備金額，帶動潛在投資可能多達十倍、二十倍。

經濟部

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