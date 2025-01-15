與四接相關3個問題 基市府民調數據曝光！

環境部17日召開台電四接環評初審會議前，基隆表態的民意分歧。基市府最近一次委外做民調，也有針對四接提問，如果基隆產業發展需要穩定電力，贊不贊成蓋四接？很贊成和還算贊成合計47.%，很不贊成和不太贊成共38.2%，另外14%受訪者未明確回答。

基隆燃燒重油發電的協和發電廠今年6月底除役，台電規畫轉型成燃氣電廠，因此提出填海造陸開發案，興建第四天然氣接受站。台電方案遭多方質疑危害生態和港市安全，提出3.0版本未解疑慮。

四接環評第6次初審前，台電和反對填海造陸的公民團體都發聲，營造對己方有利的聲勢。基隆市工商團體代表13日出席台電記者會挺四接，中山區的里長們今天接力表態。

守護外木山行動小組召集人王醒之指工商團體是受政府、台電提供的不正確資訊誤導。多個公民團體另在13日前往市府門口發聲，促請基隆市長謝國樑出席初審會議，代表基隆人明確表達疑慮與反對。

基市府昨天表示，17日的初審會議將由副市長邱佩琳帶領相關局處人員出席。四接涉及保育區填海範圍變異，會要求台電重新提送審查，確保對水產保育、生態環境及漁業生產的影響降至最低。台電也應檢討水及空氣汙染排放容量規畫，避免導致溫室氣體排放增加或破壞海域生態。市府會反應各方民意，在經濟發展與環境永續之間取得平衡。

基市府去年底委外進行市政滿意度民意調查，其中有3個題目與四接有關。第1題是台電計畫填海造地興建四接，解決缺電問題，但也有環保團體擔心會對環境生態造成影響。考量缺電問題跟維護環境，請問您最贊成以下哪一項說法？

5種說法支持度由高至低分別為「協和電廠改用天然氣，使用更乾淨能源對基隆更好」占31.3%。「尊重環評，但必須確保發電安全」占22.1%。「四接對基隆港務及環境生態衝擊太大」占16.9%。「環保優先，四接應該成為能源轉型示範園區占15.2%，未明確回答者占14.5%。

第2題是「請問您擔不擔心基隆不蓋第四天然氣接收站，北北基宜會出現缺電的問題？」回答擔心者占42.8%，回答不擔心占49.1%，另外8.1%未明確回答。

第3題是「如果未來基隆產業發展需要有穩定電力問題，請問您贊不贊成台電在基隆蓋四接？」回答很贊成占13.8%、還算贊成占34.0%，兩者合計47.8%。回答不太贊成占18.8%、很不贊成占19..4%，兩者合計38.2%。未明確回答者占14.0%。

這次民調是市府委託聯合行銷研究公司執行，訪問時間是去年11月27日至12月1日，訪問對象為設籍基隆市及年滿20歲市民。抽樣方法以基隆市住宅電話簿為抽樣母體清冊，採分層系統隨機抽樣方式，並以尾數兩位數隨機方式變更，以涵蓋未登記的住宅電話。有效樣本1075人，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點。