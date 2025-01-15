水電雙漲？經濟部：只是討論 不一定有決定

立院經濟委員會今日審查「產業創新條例修正草案」，對於水電價格調漲傳言不斷，經濟部次長連錦漳表示，水電價格是否調整都要經過審議委員會，且委員會一定會通盤完整考量到國內經濟狀況與民生消費狀況，不會貿然調整，一定會深思熟慮。

國內水價已31年未調，日前行政院長卓榮泰指示經濟部啟動合理檢討，外界盛傳，水價漲幅可能高達4成。但連錦漳表示，卓榮泰的意思是可以討論，但不一定討論就會做決定。

連錦漳也說表示，近日媒體不斷渲染報導，會讓人心惶惶，經濟部會適時對外澄清。