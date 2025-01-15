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瑞銀亞太區總裁康瑞博：最大的未知數是川普政府的經濟和貿易政策

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
瑞銀亞太區總裁及全球財富管理聯席總裁康瑞博（Iqbal Khan）（瑞銀/提供）
瑞銀亞太區總裁及全球財富管理聯席總裁康瑞博（Iqbal Khan）（瑞銀/提供）

瑞銀亞太區總裁及全球財富管理聯席總裁康瑞博（Iqbal Khan）於第25屆瑞銀大中華研討會（GCC）表示，假設美國自9月起對中國大陸出口商品加徵關稅、大陸官方將相應加碼政策支持， 但預計大陸今年的GDP增速還會有所放緩。

康瑞博表示，大陸中央經濟工作會議已將穩增長視作首要任務，並強調通過更加積極的宏觀政策來提振內需。當中，還有一些不確定因素，例如：地方政府專項債務限額的提前下達；以舊換新補貼政策延續；以及3月召開的兩會將公布的經濟增長目標和政策刺激方案。

對大陸乃至世界來說，最大的未知數是川普政府的經濟和貿易政策。潛在的上行風險可能來自於較小規模或較晚的關稅加徵，或對大陸商品大規模關稅豁免。下行風險方面，美國可能會對來自世界其他國家的所有或大部分進口商品加徵關稅，這可能導致全球需求大幅減弱。更嚴格的技術限制和更激進的脫鉤措施可能會對大陸企業的信心、科技產業發展和整體生產力提升帶來下行風險。

康瑞博說，挑戰雖多，也看到巨大的潛力。大陸是瑞銀的重要市場。在過去25年中，大陸資本市場取得長足進展，已成為全球第二大股票市場。自2008年以來，大陸的成年人口平均財富增長360%，這一數字是美國的三倍之多。

展望未來一年，看到許多機遇，同時也面臨挑戰。在這五年內，股票市場不斷上漲，經濟穩健增長，技術突破持續湧現。事實上，市場和經濟發展使得這五年被包括瑞銀投資總監辦公室的分析師在內的一些人士，稱作「繁榮的20年代」的重現。

康瑞博表示，但也不認為未來會始終一帆風順。鑒於對政府債務水準、通脹速度和利率預期的擔憂，波動性應仍會持續。此外，持續的戰爭、地緣政治緊張局勢、美國及其他地區的政治變革，以及人工智慧和資源需求帶來變革都加劇了不確定性。

第25屆瑞銀大中華研討會（GCC）1月13、14日在上海舉行，今年研討會的主題是「攜手廿五載，匠心鑄未來」，兩天的議程有超過3,000位與會者。

瑞銀 美國 關稅

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