副閣揆鄭麗君專訪／政策控…為科技注入想像

走進行政院副院長鄭麗君的辦公室，一幅「得心自在」的字畫令人印象深刻。談到幾度進出公職，有「政策控」之稱的鄭麗君笑說，名片改變了，挑戰不同了，但心境沒有變，她長期參與台灣政策討論與規劃，念茲在茲台灣未來的發展方向。

鄭麗君自大學時期關心社會議題、參與學生運動，並毅然從台大土木系轉到哲學系，也參與過野百合學運。從法國留學回國後，她擔任大學政治系講師、台灣智庫執行長、行政院青輔會主委，在政壇中一路過關斬將，備受肯定。

從智庫、到擔任立法委員為民喉舌，後來又卸下民代身份接下文化部長，任內推行「部部是文化部」理念，強調政府施政應重視文化治理，受到文化界高度肯定，被譽為負責任、有擔當、願意傾聽的部長。

如今擔任副院長，鄭麗君身上重擔一點也沒有減輕，不只是政府首任永續長，也是資安長、國家氣候變遷委員會副召集人，包括法定業務、或院長交付任務，多達十餘個角色，每個角色都是當前政策的重中之重。

談到如何紓壓，或是心境上的轉變，鄭麗君笑著說，名片變了，但心境不變，沒有多談幾句，話題又回到剛開完的無人機專案小組會議，不愧「政策控」名號。

從過去被視為文化人，現在接下副院長，也督導許多財經政策，鄭麗君無論對於五大信賴產業、淨零轉型政策、中小企業解方、智慧科技政策，都能侃侃而談，面對冰冷的政策，她也總能帶入獨到的觀點。

「我對科技的信念是，必須是人與社會決定科技的用途，需要社會視野來幫助科技發展。」鄭麗君說，台灣過去擅長製造，但未來要更擅長想像生活。

鄭麗君說，自己是相信民主的人，她常喜歡講一句話，「歷史不是一個人往前走100步，而是要100個人往前走一步。」但那一步要以民主的方式往前走，這是她不斷在學習，且持續迎接的挑戰。