副閣揆鄭麗君專訪／淨零轉型 催動綠色成長

行政院副院長鄭麗君昨（14）日接受本報專訪時表示，她擔任首任行政院永續長，最大任務是推動國家淨零轉型，最重要的核心概念就是把握綠色成長契機，政府盤點減碳旗艦計畫，並透過科技創新、金融支持、排碳有價、法規調適、綠領人才等五大加速器催動轉型。

此外，鄭麗君也希望推動智慧國家2.0，推升AI價值鏈微笑曲線，並以智慧創新應用，讓台灣成為創新解決方案的淨輸出國。同時在賴清德總統提出的五大信賴產業藍圖下，無論是研發、供應鏈擴充，皆可帶動中小企業發展。以下為鄭麗君專訪紀要。

檢視目標 全方位盤點

問：身為首任行政院永續長，對於淨零轉型有何藍圖？

答：21世紀全世界都要面對淨零轉型及數位轉型，台灣在環境部推動下成立了永續長聯盟，如果對標到企業的永續長工作，過去不管是在CSR或ESG，都是透過公司治理來落實社會責任，因此也會期許公部門永續長要承擔兩大任務。

首先是落實國家永續發展目標，國家已設有由院長召集的永續會，基本上是在落實SDGs的17項目標，其次永續會底下也設有氣候變遷淨零轉型專案小組，由我召集，主要任務是協助建立氣候治理，也是囊括淨零轉型跟調適韌性工作。

賴總統就職以來已宣誓重新檢視減碳目標並接軌國際，環境部已公布2030年減碳目標為28±2%，這是經過務實盤點，除了各部會「由下而上」提出既有減碳計畫，並由專案小組檢視、優化，同時「由上而下」列管推動旗艦計畫，包含能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門，同時在科技創新、金融支持、排碳有價、法規調適及綠領人才等五大支柱扮演加速器，驅動食衣住行各方面生活轉型。

除了2030年目標，因應國際趨勢，台灣也將提出2032年、及2035年的國家自定貢獻（NDC）減碳目標，在今年第一場國家氣候變遷委員會上，將再提出更積極的減碳目標，跨部會經過20多次會議後，希望此次所提目標兼具理想性及可行性。

問：如何落實更加積極的減碳目標？

答：舉例來說，能源部分將全方位盤點可發展離岸風電的海域面積，並進行海域管理；同時也積極發展地熱，運用多團隊、多點同時探勘地熱，掌握台灣深層地熱的潛在能量，並建置小水力發電量能；對於橋接能源的天然氣，將進行去碳燃氫或碳捕捉，利用封存技術的研發應用，同時也不會放棄氫能及氫技術供應鏈。

運輸能源 拚多管齊下

又像是運輸部門，除已將公用車輛納入原先的自主減碳行動計畫外，也會加速商用車輛電動化及無碳化的旗艦計畫，並發展永續航空燃料（SAF）。

基礎建設方面，由經濟部擔任充電樁主管機關，並請內政部、交通部分別針對建築內部及戶外停車場等設立安全規範。

在碳定價機制方面，政策上是碳費先行，已於今年上路，未來希望盡快過渡到總量管制碳交易，讓企業更有誘因從事減碳。

整體而言，2050淨零排放是全球趨勢，雖是一種挑戰，但更是一個綠色成長的契機，這也是貫穿在賴總統國家希望工程中的核心主軸，尤其是綠色成長下所驅動的創新成長，應該要把因應氣候變遷看成新世代發展的契機，政府會持續規劃並推動相關政策。

問：新核能會在淨零路徑中扮演角色嗎？

答：外界習慣用擁核、反核立場來討論，但我們現在面對的現實是，核電廠依照核管法規定，執照已經到期，勢必要面臨除役階段。

確實外界對於核能使用有修法的聲音，因此政府過去多次說明，若法律發生變化，就必須思考三個原則，也就是核能安全、核廢料可處理以及社會共識。

在面對淨零轉型的能源選擇上，以聯合國氣候峰會（COP）來看，多數國家認為，加速發展再生能源仍是最大共識。

成為創新解決方案輸出國

問：推動智慧國家2.0，如何帶動百工百業發展？

答：行政院成立經濟發展委員會，卓榮泰院長先前已揭示三大目標：「創新經濟」、「均衡台灣」及「包容成長」，在國家希望工程中，這些政策方向都是彼此貫穿。例如包容成長方面，卓院長強調中小微企業多元發展，昨日也宣布了下階段多元振興方案，經發會所提的各項政策，並沒有偏向任何特定產業。

又例如在創新經濟方面，鎖定發展五大信賴產業發展，包含半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控、次世代通訊，除了在半導體上維持國際供應鏈領先地位外，未來也希望能建置材料設備國家隊，次世代通訊部分則希望發展中低軌衛星等，當中就有許多中小企業的利基，無論是研發或供應鏈的擴充，皆可帶動中小企業發展。

在昨日無人機專案會議中，我們觀察到，水面水下無人載具有著一定的重要性，會議中已經拍板，要將水面水下無人載具納入產業發展的一環，未來在專案小組會議上將會積極討論，並責請經濟部著手規劃無人載具統籌型計畫。

此外，在智慧國家2.0上，我們也提出AI價值鏈微笑曲線概念，主軸為利用台灣製造優勢，尤其先進製造跟先進封裝測試，在強化前瞻技術研發的同時，也發展AI應用解決方案，以社會需求為導向來盤點台灣未來的智慧時代、智慧生活模式，利用創新應用服務發展來推動我國AI產業化、產業AI化，並且成為創新解決方案淨輸出國。

問：在數位轉型方面，有哪些重點工作？

答：台灣非常有機會成為一個數位治理的典範國家，必須要更朝創新應用的方向來思考，目前共有四大重點工作。

首先是建構主權AI，並具備基礎算力，國家必須要有自己的大型語言模型；其次，就是以資料驅動，建立可用性、可信任性的AI，數位發展部已提出AI-Ready Data計畫。

第三就是完備數位治理的相關法規，過去在數位轉型過程中，相關數位法制都仍在追趕，接下來可能要迎頭趕上，政府已有數位政策法制協調會議，共三位政委共同負責，未來將會修訂出資料治理專法，這樣才能維護創新發展，同時兼顧良好的社會運作。

第四就是資安相關法規，若沒有好的資安，就無法擁有好的創新應用服務發展，資安法修正草案目前已送到立法院，期待能夠排入優先法案。