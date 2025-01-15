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副閣揆鄭麗君：碳交易總量管制 拚2026上路

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
台灣邁入排碳有價時代，行政院副院長鄭麗君14日表示，政策上是碳費先行，並希望加速過渡到「總量管制碳交易」。記者劉學聖／攝影
台灣邁入排碳有價時代，行政院副院長鄭麗君14日表示，政策上是碳費先行，並希望加速過渡到「總量管制碳交易」。記者劉學聖／攝影

台灣邁入排碳有價時代，行政院副院長鄭麗君昨（14）日表示，政策上是碳費先行，並希望加速過渡到「總量管制碳交易」，環境部今年將展開社會溝通，最快可提前在2026年上路。若順利，將比先前訂定的2028年提早兩年。

台灣目前的碳交易制度為自願減量機制，國內碳權自產自銷，但市場現況並不活絡；未來推動碳交易總量管制，將可望接軌國際，世界各國多會給予免費配額，符合鋼鐵、水泥等業者期待，可望加大減碳誘因。

鄭麗君昨日接受本報專訪時指出，我國規劃碳費先行，未來希望加速進入總量管制碳交易階段，增加企業減碳誘因；根據環境部目前推估，在碳費制度施行後，預估至2030年可減碳3,800萬公噸，有效驅動減碳。

台灣碳定價政策規畫
台灣碳定價政策規畫

至於如何推動總量管制碳交易，鄭麗君表示，我國《氣候變遷因應法》中已有相關授權條文，環境部原先規劃是在2027年至2028年上路，但她希望能再加速，希望今年能展開社會溝通，最快2026年能夠看到，保守則是2027年。

此外，歐盟推動碳邊境調整機制（CBAM），產業界高度關注，也多次呼籲台灣應有對應做法，疾呼政府推動「台版CBAM」。

鄭麗君表示，歐盟CBAM有兩大關注焦點。首先，政府都有聽到產業界心聲，擔憂在台灣繳納碳費、到了歐盟無法扣抵，但賴政府520上任後，就已請環境部、經濟部與歐盟積極展開討論，且已獲得正面結果，確定未來企業在國內繳交碳費，到歐盟CBAM可扣抵，不會再被重複收費。

其次，業界關注台版CBAM建置進度，鄭麗君表示，這有兩層面考量，第一是技術，我國在碳含量檢測方法上是否完備，第二在政策面，就要考量國內外產業競爭，以及物價因素等，目前來看鋼鐵、水泥所受衝擊相對較大，也已請環境部今年先針對兩產業試行申報，再據此判斷技術可行性，也要再與利害關係人溝通，希望盡快建立制度。

邁向排碳有價時代，鄭麗君強調，碳費並非政府財政工具，主要是要建立企業減碳誘因，催動淨零轉型。目前碳費每噸300元，優惠費率每噸100或50元。

歐盟 減碳 鄭麗君

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