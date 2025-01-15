中小微企業補助 啟動

行政院、經濟部推動「中小微企業多元振興發展計畫」昨（14）日啟動，行政院長卓榮泰表示，將以「三策略、三配套、一窗口」協助中小微企業。其中針對30人以下的企業，經濟部提供每家最高10萬元的數位轉型補助。

卓榮泰表示，賴清德總統過去數月常與他討論幾項重大施政，包括都更與危老重建、穩定物價與房價，賴總統念茲在茲提醒，在發展高科技產業之餘，更不能遺漏中小微企業和傳統產業，因為「中小微企業好，台灣企業才會好」，顯見中小微企業是支撐台灣高科技產業發展的基石。

卓榮泰指出，行政團隊自去年520上任後，擬定推動國家發展的戰略與策略計畫，今年正式邁入實地作戰，舉例來說，政府去年編列今年度中央政府總預算時，即擬定「中小微企業多元振興發展計畫」，將以「三策略、三配套、一窗口」，幫助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型。

卓榮泰強調，政府啟動中小微企業多元振興發展計畫的同時，也會深入各產業與地區去蒐集、面對與解決各企業所遭遇問題，並確認該計畫實施後，企業是否確實得到協助，以達成與國際接軌的目標。

針對30人以下的企業，經濟部提供每家最高10萬元的數位轉型補助，並推出租稅優惠措施，鼓勵創新研發、增僱員工及提高薪資，額外提供最高3,500萬元的融資保證額度，減輕企業財務壓力，促進國內薪資結構良性轉型。