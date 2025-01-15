童子賢再呼籲核電廠延役
國科會委員會議昨（14）日通過環境部提報「利用新興科技監測與治理空氣品質」計畫，預計未來六年內投入60餘億元，發展低軌衛星及同步衛星，以垂直上空監測空汙。國科會委員之一、和碩（4938）董事長童子賢在會中表示，空汙與電力碳排有關，呼籲政府要考慮既有核電廠延役。
國科會主委吳誠文當場重申行政院長卓榮泰說法，亦即新核能不排除，且還要考量社會共識、安全及核廢處理等，才會將新核電納入發電選項。吳誠文也說，站在國科會立場，會持續投入新核能的科研。
環境部規劃透過跨部會合作，研發國內第一顆環境溫室氣體與空氣品質應用之衛星。
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