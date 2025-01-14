AI來臨 簡立峰：軟體、法律、會計、顧問業都會看到整併潮

生成式AI時代來臨，Appier獨立董事簡立峰認為，隨著AI（人工智慧）發展，今年全球軟體產業將會看到大整併；此外，法律業、會計業、顧問業也都因為AI工具陸續浮現，接下來也會看到整併潮。

過去，律師收費都是「按時計費」，但是，AI工具愈來愈多之後，簡立峰觀察，客戶都會先問AI、再詢問律師，這個趨勢相當明顯，這也會影響到律師產業的收入。這也是為什麼近期四大會計事務所，陸續併購了一些法律顧問事務所。

不只如此，金融業也開始陸續導入AI工具，而AI目前最主要應用的領域就是稽核。

「AI做稽核超厲害，比如說，運用在M&A（併購）。以前做併購的時候，人還是選擇性的Scan（審視）相關文件，但未來，相關稽核就可以全面性交給AI。」簡立峰指出，金融業已經開始使用AI工具，目前最積極的是J.P. Morgan（摩根大通），50%的流程已經導入AI工具，員工也覺得便利性很高，「雖然使用者這端感受還需要時間，但是，金融業內運用AI工具縮短流程這件事情已經發生。」

簡立峰觀察，目前全台灣對於如何運用AI最緊張的是金融業。「因為製造業原本就與生成式AI距離比較遠，是機器人出現才有影響。而生成式AI率先衝擊到的是顧問業、內容產業，而金融業是知識型產業，也會受到衝擊，因為金融業的任何流程都可以用生成式AI。」

這也就意味著當生成式AI工具愈來愈成熟時，金融業內部許多流程、員工職務會被生成式AI取代。也因此，金融業已經開始思考未來經營模式。

「現在金融也會有兩個角度，一個是要省成本，另一個是用新商模賺錢。」簡立峰指出，因應AI新時代來臨，金融業已經在思考兩個未來的營運模式，一種是節省成本，也就是善用AI，減少人員、增加效能，省成本的決策可以立刻看到效果，另外一種則是運用新商模，發展新的獲利方式，「但因為台灣金融市場沒有成長的那麼快，金融業大量投資後，如果轉為新商模，可能就要往海外市場。」