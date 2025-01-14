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台電說明四接不影響港安 獲全國船聯會正面回應

中央社／ 台北14日電

環境部將召開四接環評初審，台電近日拜訪全國船聯會，說明計畫不影響現有客、貨輪進出及港口航行安全，全國船聯會也對協和計畫持正面開放立場。台電指出，已在原開發範圍內採取更友善環境的方案，兼顧穩定供電及改善空污，盼基隆市府支持。

台電推動協和電廠更新改建計畫，將興建LNG天然氣接收站，引發基隆在地航港界對港口安全的關切。台電今天發布新聞稿表示，近期前往拜會由國籍各大海運業者所組成中華民國輪船商業同業公會全國聯合會（以下簡稱全國船聯會）。

全國船聯會會員的海運業務遍布全球，也是基隆港最主要的港埠使用者，高度重視船舶營運各環節的安全性。

台電也在拜會時說明，依目前所提出委託國立台灣海洋大學完成的真時操船模擬、水工模擬實驗結果，並經台灣港務公司召開第三方驗證會議，分別接受基隆引水人與第三方驗證委員的專業建議並完成重做模擬，未來接收站設在基隆港港嘴，不至於影響現有客、貨輪進出及港口航行安全。

此外，台電說明，以目前國際商港現況於港嘴設置LNG接收站，例如荷蘭鹿特丹港、法國敦克爾克港、日本茨城日立港等皆有國際先例，迄今國際間天然氣儲槽未有發生爆炸案例。

因此在航安無顧慮下，全國船聯會對此電源開發案持正面開放立場。但全國船聯會期許台電公司未來能與港務相關單位密切合作，完善基隆港管理工作。

全國船聯會也指出，在節能減碳的考量下，各類型船舶使用天然氣作為替代燃料已成未來趨勢，若天然氣接收站在基隆港興建，建議政府及相關機構應進一步考量，為國籍航運業者提供更多機會與服務。

有關基隆市府今天關心協和更新計畫，台電表示，協和更新計畫具有穩定供電與改善空品的重要公共利益，也符合基隆市民的期待。為降低環境影響，台電在廣納地方意見後，也在原開發範圍內採取更友善環境的方案，並主動洽專家學者研究，絕對要求安全無虞。

台電誠懇呼籲，北北基地區持續發展，非常需要協和增氣計畫，基隆市長謝國樑今天也特別提到，AI產業布局基隆不會缺席，因此盼市府可以支持協和更新，為基隆地區帶來穩定低碳電力。

台電 基隆港 天然氣

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