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ESG過熱讓企業好焦慮 彭啓明擬邀四大、管顧畫紅線

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

ESG、淨零現象過熱，導致不少民間單位爭相開碳查驗課程，或企管顧問公司宣稱可以取得國外碳權來折抵碳費等亂象，環境部長彭啓明14日透露，未來將邀請四大會計師事務所、企管顧問公司、甚至是碳權開發公司等業者一同結盟組隊，傳遞正確的訊息。

環境部預告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」草案，擴大納入用電較多的大型百貨公司、購物中心及量販店業、連鎖便利商店、超級市場、交通與軌道運輸、大專校院、醫學中心等，估計新增約500家企業（包括約2萬間門市），預計在2026年4月底前開始登錄前一年的碳盤查結果。

在草案公布後，彭啓明表示，服務業們最關心的還是會不會成為碳費徵收對象，「基本上要收碳費要做到驗證，要驗證才能收」，但現在淨零議題過熱，也導致不少事業單位在企管顧問公司的指導下「過度準備」。

他舉例，曾與南部某家醫院管理層級討論到盤查與登錄議題，該醫院高層認為，南部醫院的病患多自行開車前往，導致醫院的碳盤查居高不下，甚至想要買下山坡地來植林、抵換碳權。但事實上，環境部第三波公布的盤查登錄名單目前不需要做到「範疇三（間接性溫室氣體排放）」，也還不需要強制規定購買碳權達成碳中和、更不需要繳交碳費。

坊間不少企管顧問公司過頭炒熱ESG、過度消費企業面對碳費的恐慌。台灣近三年市面上出現破百套碳盤查軟體，彭啓明表示，由於現在市場並不透明，希望在未來幾個月可以邀集三個領域的事業單位，包括一般的企管諮詢顧問公司、四大會計師、以及碳權開發公司等，把他們視為環境部推動淨零的夥伴，讓他們可以傳遞正確的資訊與政策，進而畫出紅線，將企業的淨零作為導回正軌。

另外，彭啓明也提醒，第三波納入盤查登錄的對象中，有八成的服務業只要透過工商憑證、輸入電號之後就可以利用電費來完成盤查，不一定需要透過企管顧問公司或是環境部公布的查驗機構完成查驗，「企業願意多做是好事，但他們也要知道環境部現階段是要求做到哪裡，不用過度去準備」。

ESG 電費

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