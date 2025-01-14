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環境部、國科會要以衛星監測空汙 童子賢再呼籲核電廠延役

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳康瑋／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳康瑋／攝影

國科會委員會議14日通過環境部提報「利用新興科技監測與治理空氣品質」計畫，預計未來六年內投入60多億元，發展低軌衛星及同步衛星，以垂直上空監測空汙。國科會委員之一、和碩（4938）董事長童子賢在會中表示，空汙與電力碳排有關，呼籲政府要考慮既有核電廠延役。

國科會主委吳誠文當場則重申行政院長卓榮泰的政策，亦即新核能不排除，且還要考量社會共識、安全及核廢處理等，才會將新核電納入發電選項。吳誠文也說，站在國科會立場，會持續投入新核能的科研。

環境部規劃透過跨部會合作，研發國內第一顆環境溫室氣體與空氣品質應用之衛星，以期能快速掌握鄰近國家境外空污傳輸、溫室氣體對台灣的影響程度及本地汙染的時空變化，除提升環境監測時空解析，更有望擴大衛星應用產業鏈。這項計畫獲國科會支持，預計2026年至2031年投入60多億元，由太空中心研發製造監測衛星。

童子賢在會中發言，他不反對這項計畫，但他提醒，台灣空汙與電力有直接關連，台灣自主電力不多，光電和風電現在占比不高，未來逐漸飽和後，之後低碳能源其他選擇不多，他呼籲政府要考慮既有核電廠再利用，以減少空汙與碳排。

國家太空中心主任吳宗信表示，因應淨零，必須要長期、大面積監測甲烷、二氧化碳，而空汙PM2.5等則可透過光學遙測衛星大面積、24小時監測，因此空汙監測衛星將分兩階段進行，第一階段會先打數顆低軌衛星，第二階段則會打同步衛星。

吳誠文表示，期許台灣的環境監測不斷精進，從地面到空中，從傳統到創新，持續突破技術限制，並將監測數據轉化為具應用價值的資訊庫，為環境政策提供支援和新思路；透過國際合作發展衛星應用於環境監測，進一步提升大範圍空間監測能力，為全球環境治理貢獻台灣的力量。

核電廠 空汙 童子賢

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