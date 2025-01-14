台灣海底電纜遭損害 數發部：事證已函送檢調

台灣海底電纜3日疑遭外籍船舶毀損，數發部今天表示，國際海纜網路系統屬於關鍵基礎設施，基隆地檢署已在8日分案指示主任檢察官偵辦追查，為利偵查，數發部今天已將相關事證函送基隆地檢署併案偵辦。

數發部今天透過新聞稿說明，國家通訊暨網路安全中心（NCCSC）在3日上午9時收到中華電信通報台灣野柳東北方海域海底發生國際海纜斷纜，即刻啟動其他海纜備援，原訊務所涵蓋的語音電路、網際網路及企業客戶服務不受影響。海象條件允許下，最快可在1月底完成修復。

台灣2023年已修正電信管理法，將海纜保護從「點」擴大到「線」，也把毀壞海纜納入處罰範圍，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。但此次事件船隻已離開台灣，外界關注後續如何落實執法與蒐證。

數發部表示，海纜中斷事件已與負責電信監理的國家通訊傳播委員會（NCC）密切保持聯繫與分享資訊。中華電信也已向海洋委員會海巡署報案，數發部將與海巡署、法務部、NCC及司法機關等，就違反電信管理法相關規定加強執法，確保台灣國際海纜關鍵基礎設施持續營運。

數發部說明，已依電信管理法第72條規定，主動將相關事證函送檢調機關併案偵辦。

數發部重申，自2022年8月27日成立迄今，為強化台灣通訊韌性，除創造誘因吸引電信業者增建海纜，以多海纜系統相互備援外，也採取多元異質通訊系統備援機制，降低海纜中斷對台灣通訊韌性的衝擊。

數發部指出，現階段已採取強化措施，包含補助新設國際海纜站及備援機房，提升既設國際海纜登陸站韌性，以微波及衛星等多元異質通訊系統備援中斷的海纜重要通訊電路，並持續督導通傳領域關鍵基礎設施（CI）設置者，確保國際海纜關鍵基礎設施持續營運。