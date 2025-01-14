中小微多元振興計畫啟動 卓揆：穩固我國高科技發展基石

「中小微企業多元振興發展計畫」14日正式啟動，行政院長卓榮泰出席啟動儀式時表示，未來將以「3策略、3配套、1窗口」，協助中小微企業獲得政府最直接深入的服務與協助，穩固臺灣高科技產業發展的基石；同時，在農曆年假後，「行政院經濟發展委員會」所訂9大重要決議，將進入目標管理階段，行政院會適時向國人報告相關進度及階段性目標，讓國人看見政府重要的施政方向。

卓榮泰於致詞時指出，行政團隊自2024年5月20日起，利用7個多月時間，擬定推動國家發展的戰略與策略計畫，2025年正式進入實地作戰階段，在新的一年開始，要加足馬力、全力出發，具體落實執行過去所擬定的各項重大政策。舉例來說，政府去年編列今年度中央政府總預算時，即擬定「中小微企業多元振興發展計畫」，將以「3策略、3配套、1窗口」，幫助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型、擴大通路發展，同時也提供普惠貸款、租稅優惠及信保機制等三項配套措施，並由經濟部建立單一服務窗口「馬上辦服務中心」，只要撥打服務專線0800-056-476，就可讓中小微企業獲得政府最直接深入的服務與協助。

卓榮泰提到，全國中小企業家數在2023年突破167.4萬家，就業人數超過916萬7千人，有許多中小企業和新興小商家更是臺灣的「隱形冠軍」，所生產的零組件在國際產業供應鏈上發揮相當關鍵的作用，令國人引以為傲。

卓榮泰表示，賴清德總統在過去數月中，經常與他討論幾項重大施政議題，包括都更與危老重建、穩定物價與房價，而總統也一直念茲在茲提醒在發展高科技產業之餘，更不能遺漏中小微企業和傳統產業，因為「中小微企業好，臺灣企業才會好」，顯見中小微企業是支撐臺灣高科技產業發展的基石，一旦中小微企業在垂直供應鏈中出現了偏差或失衡，臺灣高科技產業恐如同架在泥沙上出現不穩定狀態。

卓榮泰強調，政府在今日啟動「中小微企業多元振興發展計畫」的同時，也會深入到各個產業與地區去蒐集、面對與解決各企業所遭遇的問題，並確認該計畫實施後，企業是否確實得到協助，以達成與國際接軌的目標。

卓榮泰提到，從去年12月31日起，到1月24日止，行政院將針對經濟發展委員會所訂9大重要決議，召開10餘場會議，確認各項決議之辦理進度，並進行檢討；而農曆年假之後，則要進入目標管理階段，行政院將適時向國人報告相關進度及階段性目標，包括：「兆元投資國家發展方案」將吸引多少國外資金、「亞洲資產管理中心」推動進度與法規鬆綁方向，以及「國家人才競爭力躍升方案」預計培養及引進多少國內外專業人才，在新的一年讓國人看見政府重要的工作目標。

此外，卓榮泰表示，為落實「均衡臺灣」目標，政府將全臺劃分為「六大區域產業及生活圈」，包括北北基宜「首都圈黃金廊帶」、桃竹苗「桃竹苗大矽谷」、中彰投雲「精密智慧新核心」、嘉南高屏「大南方新矽谷」、宜花東屏南「東部慢活城鄉」、金馬澎「低碳樂活離島」，並規劃在全國各縣市推出超過140項以上的重要基礎建設。

卓榮泰提到，政府作為加薪引擎，今年已為軍公教人員全面加薪，希望進一步帶動民間企業加薪，並提升薪資結構透明化，同時透過「雙就業、雙照顧」政策，持續完善公共支持體系。卓榮泰強調「我們的前進是有目標的，我們的時程是有規劃的」，行政團隊未來只有一個任務，就是讓國人看清楚政府施政的方向，也期盼立法委員共同支持行政院的政策與中央政府總預算，並在總統帶領下，讓臺灣朝向一個更文明的社會、更進步的國家邁進。