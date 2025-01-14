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川普2.0 資誠：企業應透過供應鏈布局策略 降低衝擊

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
資誠聯合會計師事務所今舉辦「川普2.0時代來臨，中國大陸台商的機遇與因應」，右起依序為資誠稅務法律服務營運長許祺昌、資誠兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅、資誠兩岸商務與稅務服務會計師段士良、普華商務法律事務所海關與國際貿易管理服務合夥律師李益甄、資誠兩岸商務與稅務服務會計師林瑩甄。圖／資誠提供
資誠聯合會計師事務所今舉辦「川普2.0時代來臨，中國大陸台商的機遇與因應」，右起依序為資誠稅務法律服務營運長許祺昌、資誠兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅、資誠兩岸商務與稅務服務會計師段士良、普華商務法律事務所海關與國際貿易管理服務合夥律師李益甄、資誠兩岸商務與稅務服務會計師林瑩甄。圖／資誠提供

川普將於20日就職，資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長許祺昌今天指出，美國對中國大陸的圍堵，也讓大陸面臨經濟停滯的危機，讓人擔心中國大陸恐跟日本一樣開啟失落時代。「川普2.0」時代到來，台商需要靈活調整策略，設計彈性營運模式和市場退出策略，以及評估在中國大陸的經營資源和海外投資計畫，建議企業應提早透過經濟趨勢變化及未來供應鏈布局策略，以抓住新機遇，降低地緣政治所引發的動盪與衝擊。

資誠聯合會計師事務所今天舉辦「川普2.0時代來臨，中國大陸台商的機遇與因應」研討會，深入探討中國大陸總體經濟展望以及供應鏈調整影響、川普關稅計畫帶來的潛在衝擊與影響、台商企業中國大陸內部資金調度與供應鏈調整操作、集團利潤配置與切入紅色供應鏈投資架構安排等關鍵議題，透過實際案例與操作指南，提供台商企業因應調整方向與建議。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良表示，針對大陸台商在面臨地緣政治下兩岸與世界的供應鏈布局，川普勢必針對美國需求產業（如半導體、汽車產業）拉回美國製造，並針對特定產業給予關稅或政治壓力，以降低自身貿易逆差；而內銷型大陸台商也將面臨嚴重的大陸內捲市場，產業上游利潤同步壓縮。即便中美貿易戰後台商已開始進行供應鏈重組，在川普2.0驅使下，赴他地設廠、大陸出場，或雙營運總部等供應鏈管理議題仍將持續。

普華商務法律事務所海關與國際貿易管理服務合夥律師李益甄針對川普上任後的關稅計畫以及可能使用的關稅政策工具進行說明，並提醒若關稅計畫實施後，恐將造成新一輪的國際貿易衝突，導致全球供應鏈緊張，並進一步加深各國經濟對抗與不確定性。

李益甄認為，台商企業將面臨出口衝擊加大、貿易成本增加等影響，對台商而言雖是危機但也充滿轉機，台商可藉此分散貿易合規及關稅上的潛在風險，透過多元市場布局、供應鏈調整並強化自身產品競爭力，以吸引外資與承接潛在訂單，並做好合規性評估與價格策略調整，以因應未來之挑戰。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅分析台商集團利潤配置與投資架構。他指出，地緣政治將影響供應鏈的布局，並加速中國大陸境內業務外移，帶來的後果就是稅局查核力度加大，因此企業應提前針對過往利潤配置與既有享有之租稅優惠進行盤點與檢視。

投資架構安排上，徐丞毅建議思考切入或區隔紅色供應鏈所帶來的資金、技術/資產、人員等變動。但究竟該設立子公司或合資公司，則因產業敏感度、供應鏈完整度而有所差異。長期規畫上也可考慮是否建立第二總部作為防火牆，以因應地緣政治所帶來的不確定性。

台商 川普

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