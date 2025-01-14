「川普2.0」衝擊再起 資誠籲台商提前因應

隨著川普2.0時代到來，全球經濟恐再次動盪，資誠聯合會計師事務所14日舉辦「川普2.0時代來臨，中國大陸台商的機遇與因應」研討會，針對中國大陸經濟展望、供應鏈調整、川普關稅計畫的影響及台商資金調度等議題，提供企業實際應對指南。

資誠稅務法律服務營運長許祺昌指出，中美貿易緊張態勢加劇，中國大陸經濟面臨停滯風險，「川普2.0」政策恐進一步加重對中國大陸台商的影響，包括供應鏈重組壓力與貿易成本增加，建議企業應提早評估經濟趨勢與供應鏈策略，設計靈活的營運模式和市場退出計畫，以降低衝擊。

兩岸商務與稅務會計師段士良補充，中國大陸經濟增長放緩，內需不足與地方債務問題使市場面臨通縮壓力，台商需面對川普政策對美國需求產業的回流影響，並調整海外布局及雙營運總部模式以應對全球供應鏈的重新洗牌。

針對關稅政策，普華商務法律事務所李益甄建議台商多元布局市場、調整供應鏈並強化產品競爭力，以分散貿易合規與關稅風險，同時，需制定合規性評估及價格策略應對國際貿易衝突可能帶來的不確定性。

在資金調度方面，資誠會計師林瑩甄表示，台商應同步進行大陸資產重組，以增加集團韌性與靈活性。她建議利用分立合併、減資及跨境資金池等工具優化資金配置，並注意稅務風險，以實現中國大陸業務與海外投資計畫的平衡發展。

資誠會計師徐丞毅指出，地緣政治變化加速中國大陸台商業務外移，稅局查核力度將進一步加大，建議企業提前盤點既有稅務優惠與利潤配置，並思考是否切入或區隔紅色供應鏈。此外，設立第二總部作為防火牆，也是因應地緣政治風險的可行策略。

資誠聯合會計師事務所表示，台商應充分運用專業團隊在中國大陸、北美及東南亞市場的跨國經驗，掌握地緣政治挑戰中的新機遇，強化供應鏈韌性，提升國際競爭力，以在川普2.0時代中取得先機。