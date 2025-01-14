川普上任前夕 投資級債、非投資級債淨流入增溫

趕在美國新任總統川普上任前鎖定資金，新興市場在今年初迎來有記錄以來最繁忙的債券發行季。據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至2025年1月8日止，投資級債淨流入62.6億美元、非投資等級債淨流入7.6億美元，新興市場債則轉為淨流出0.3億美元。

安聯投信表示，近期美股雖出現回落，但可轉債市場展現其獨特防禦特性，單周上漲0.55%；美國聯準會2024年12月會議紀要釋放降息放慢信號，強調通膨上行風險加重，近期強於預期的通膨數據以及貿易和移民政策潛在變化可能帶來的潛在影響。在此環境下，建議投資人維持均衡配置，關注可轉債等具備下檔保護的混合型資產，以應對可能的市場波動。

安聯投信表示，美國經濟政策不確定性增加，市場對此反應不一，顯示出市場對川普政策的擔憂。歐元區經濟仍然疲弱，但預期貨幣政策將會更寬鬆，有利於金融市場。道瓊歐洲600指數收紅1.03%，顯示出市場對歐洲央行政策的信心。展望2025年，隨著更多領域的獲利加速復甦，市場前景樂觀。全球經濟預計將在2025年實現穩定成長，特別是科技和能源產業。AI需求持續增長，推動了相關產業的發展，台灣在半導體和AI基礎建設方面的領先地位將繼續受益。此外，隨著美國經濟的軟著陸預期，企業獲利將保持雙位數成長，這將進一步支撐市場表現。

至於關注部分，安聯投信表示，在產業方面，能源股表現突出，受到寒冷氣候及供應干擾影響，天然氣價格上揚提振了能源公司的股價。人工智慧產業相對抗跌，市場對其成長前景和財務健康狀況表示青睞。投資者應關注能源和人工智慧產業，這些產業在當前市場環境中展現出較強的韌性和潛力。此外，隨著川普上任後可能宣布的一系列政策變化，投資者應密切關注美國的經濟和貿易政策，這些政策可能對全球市場產生深遠影響。