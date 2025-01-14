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各縣市瘋搶輝達總部落腳 台電：一定會滿足產業用電

中央社／ 台北14日電
台電。 聯合報資料照片
台電。 聯合報資料照片

台電今天舉辦節電成果發表會，去年民生用戶總節電量達17億度，等同省下近42萬戶家戶整年用電量，減少約84萬公噸碳排放。關於輝達（Nvidia）台灣總部選址議題，台電表示沒有與輝達接觸，但一定會滿足產業用電計畫。

台電統計，去年節電戶數共1259萬戶次，平均每戶節電135度，累計節電量為17億度，節電回饋獎勵為13.99億元。自2013年舉辦全民節電活動，至今已累積節電突破300億度電。

台電副總經理陳銘樹受訪表示，去年民生用電節省約17億度，不過隨著高科技、半導體擴廠需求增加，推升去年用電成長約2%。

輝達（Nvidia）海外總部選址引發高度關注，陳銘樹表示，輝達目前還沒有與台電接觸，不過台電一定會滿足大家的用電計畫，請各界支持台電的電力建設。

此外，環境部預計17日召開四接環評初審，陳銘樹表示，協和早期是燒重油電廠，希望讓基隆人有更好的空氣，因此改燒天然氣，希望環評委員支持「以氣換油」。

至於台電財務議題，陳銘樹表示，台電累計虧損已經超過4000億元，台電從111年至113年補貼民生用電超過2500億元，希望立法院通過2000億元補助，讓台電虧損不要再擴大。

台電表示， 2024年節電活動以「節電Infinity幸福不設限」為主軸宣導推廣，包含在宜蘭童玩節開設快閃咖啡廳、融入澎湖追風音樂燈光節打造海邊chill夜店風展區、結合田中馬拉松賽事等，以及超過百場次校園節電宣導推廣活動等，累計觸及達4200萬人次。

除了邀請民眾一同聰明用電，台電表示，也結合時間電價、需量反應、節電服務團等需求面管理措施引導企業等大用戶節電，其中需量反應措施更結合智慧電表應用，在去年7月至11月試辦住商自動需量反應，共約2300戶、逾4300台智慧空調家電等設備參與，累計節省1.5萬度電。

台電 節電

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