Appier 獨董簡立峰：AI 賦能電商 對話式商務將盛行

電商服務日趨普及，AI驅動的行銷科技更加大行其道。Appier獨立董事簡立峰表示，看好2025年AI會大量應用在企業內部服務，透過生成式AI做出文案推薦用戶，帶動商品銷售量更好，輔以銷售機器人(Salesbot)對消費者的對話式商務，AI服務有望帶來更好的投資報酬率，也降低AI泡沫化的疑慮。

他看好生成式AI今年在兩大領域中更多發展，包括電商和程式編碼。其中電商利用AI的B2C服務去年已經看到很多，包括全天的客服機器人、文案與圖片的生成。他指出，美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）有 35% 銷售額來自 AI 自動推薦，中國大陸電商巨頭阿里巴巴（Alibaba）則有 90% 的客服詢問由 AI 處理，而 Google 已有 25% 的程式碼由 AI 完成。

簡立峰指出，AI加速企業內部自動化的進程，發展最快速的自動化程式語言處理正引領產業應用的突破與進步，未來產業自動化的廣度與深度將成為生態系發展的關鍵指標。以電商產業為例，生成式 AI 持續深入電商運營，即時生成廣告文案、動態更新廣告創意、SEO關鍵字優化、虛擬菁英銷售員等超個人化的服務的精準度與效益將進一步提升，為消費者帶來更優質的體驗。