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金價繼續閃亮亮 渣打上調長期目標價至2900美元

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
渣打CIO看好金價走勢，並認為日本央行可能升息並進行外匯干預，未來三個月日圓將觸及152，12個月後則可能降至145。圖/渣打銀行提供
渣打CIO看好金價走勢，並認為日本央行可能升息並進行外匯干預，未來三個月日圓將觸及152，12個月後則可能降至145。圖/渣打銀行提供

過去一年國際金價走勢強勁，展望今年，渣打首席投資辦公室（渣打CIO）依舊看多金價，長期目標價來到每盎司2900美元。

渣打銀行今天發表2025渣打CIO全球投資展望，渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲 (Steve Brice) 表示，受惠於全球央行降息潮及避險需求增加的雙重推動，渣打CIO認為黃金價格展望樂觀，將可望持續上揚。

渣打預估，金價在短期一至三個月內可能觸及每盎司2750美元，未來12個月內則有望達到每盎司2900美元。

至於與金價走勢逆向相關的美元，渣打認為美國經濟表現較其他主要市場強勁，預期短期內美元指數將持續受到支撐，未來三個月可能在106水平上下波動。

但是布思哲也提到，目前美元對所有貨幣評價已經過高，由於美國新總統川普即將於1月20日上任，觀察川普政府希望推動「美國製造」，那麼是否有必要讓美元弱一點？就此觀點來看，預期年中這種市場過度集中於美元的強勢情況，可能轉趨中性。

渣打銀行 美國經濟 金價

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