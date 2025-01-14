國泰世華銀首席經濟學家：廣場協議劍指中國 但應為川普2.0最後一招

美國總統川普下周上任，其中，貿易戰會否進一步升格為貨幣大戰，甚至重啟30年前的「廣場協議」逼迫各國貨幣對美元升值？國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，可能性不高，除非川普先前採取的晶片新禁令，或是加徵關稅均無效，這時才有可能動用到這個最後武器。

林啟超觀察，川普貿易戰2.0版主要「劍指中國」，有三大重點，第一個就是關稅更為普及化、影響的國家層面更大；第二則是要求各個國家擴大在美國投資尤其不要自中國進口；第三就是貿易戰的本質實質就是科技戰。

對於川普2.0 貿易戰已升格至科技戰，林啟超舉例，二周前美國國防部公布1260H，即國防部的相關軍工業黑名單，甚至可要求美國資產管理公司以後不可投資，此外，AI進行三級管制就具高度代表性。

至於會不會採取30年前逼迫日圓升值，導致日本「失落30年」的廣場協議？林啟超則認為，至少不會在1月20日就急著先端出，除非上述的關稅還有要求貿易順差國家增加對美國的投資，這些都沒有得到預期的效果，這時才會採取。他進而分析，由於台灣、日本跟南韓目前跟美國都是盟友關係，合作密切，因此不會成為廣場協議的對象，現在是要看美國會不會對中國採取廣場協議。

林啟超也進而指出，廣場協議另外一個重點，在於要看被要求的國家是否願意配合。舉例來說，若美國要求中國人民幣匯率兌美元從7.35升至5，中國一定不理美國，因為人民幣匯率若升至5，中國出口商馬上直接垮了，他強調，目前廣場協議是談判桌上的一個籌碼，應該不會這麼早抬出來：「更何況中國不見得會理美國。」

他直言，倘若真的用到廣場協議的話，那麼意味著貿易戰升級為貨幣戰，不過，關稅是操之在己，倘若美國想多加20%關稅，只要貨物進美國海關，就一定被課到稅，匯率則不是單方面要多少就多少，也得看對方國家是否配合。尤其以美元現在強勢的程度，硬要人民幣對美元升值，不排除產生嚴重後果，例如，中國把持有的7600多億美元的美債一次拋出，這樣反而也對美債造成衝擊，林啟超認為，對小國可以採取貨幣戰，但目前中國已不是20年前的中國，即使啟動廣場協議打貨幣戰，也不是那麼容易的事。