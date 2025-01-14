匯豐投信：刺激內需是2025年大陸股市的關鍵主題

自2024年第2季以來，大陸官方推出一系列經濟刺激政策和擴大內需等措施，帶動大陸經濟逐漸呈現築底回穩的態勢，經濟成長動力持續增強，進一步為A股市場提供支撐。滙豐投信認為，在財政政策發力和消費者信心恢復的機會之下，「內需」將成為2025年中國經濟成長的關鍵主題。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，提高經濟流動性對大陸尤為重要，因為這有助於縮小城鄉差距，減少收入不平等，釋放更多的國內消費需求，這也是推動大陸經濟實現更長期成長的關鍵支柱。與此同時，大陸更試圖在多極世界中尋求成長，例如大陸官方已調整貿易路線試圖達到全球供應鏈的多元化；數據顯示中國對地緣政治友善地區的出口表現相對優於其他地區，儘管出口美國市場的份額下降、價格下跌，但大陸全球出口份額仍保持穩定。

蕭正義說，大陸製造業在許多領域仍具有競爭力；特別是，大陸新技術製造產業發展迅速。官方數據顯示，在2024年前七個月，中國高新技術製造業增速持續高於其他大規模工業，成為中國經濟動能澎湃的寫照；而大陸電動車和太陽能的出口份額將逐漸超越傳統電子產品，這類高技術、高附加值、引領綠色轉型的產品將成為大陸出口新成長的支點，也是大陸貿易高質量發展的重要體現。

就投資市場而言，大陸官方進一步的刺激政策以及企業由估值驅動的股票回購可能會緩解市場下跌壓力，此外，目前外國投資人的持有部位較少，亦有機會推動資金進一步流入。當前A股的外資持股比例降至2019年第2季水平，企業有望透過主動回購股票和改善公司治理來提高股東回報，這有利於吸引更多資金進入中國股市。隨著政策改革偕同發力，相信市場大陸經濟和市場信心有望穩定回升。

蕭正義指出，進一步來看，與其他市場相比，大陸股市的估值依然具有吸引力，根據MSCI數據顯示，大陸股市估值自2019年較低的水準恢復後，目前9.7倍的水準仍低於中位數11.3倍的遠期收益。這表明從估值角度來看，中國股市還有進一步上升的空間。大陸經濟支持政策繼續跟進的可能性，將增添估值進一步恢復的潛力。

滙豐投信認為，展望2025年，大陸經濟仍存在成長空間，有望支撐A股市場轉強，並吸引更多資金持續流入，且A股市場具備豐富的投資機會。2025年大陸A股市場可重點關注兩條主線。首先是新質生產力、科技方向，這是在大陸官方推進創新提升市場估值的投資機遇，代表行業有科技、醫藥、消費等；再者，以中國製造業為代表的供給側改革亦帶來價值重構的投資機會，這是今年關注的最大投資機遇。隨著海外製造業供應鏈的產能擴張，整個大陸對於新質生產力，尤其是科技行業的投入正在大幅增加。

其次，越來越多的自上而下的政策信號帶出許多大陸優勢行業，包括新能源、高端製造、化工新材料等，這在2025年需求側很大機率會出現政策上的助攻；而更多的變化可能在於供給側，許多行業已經開始出現一些苗頭。當前投資市場對於這一塊的關注度和市場預期較低，相關配置亦相當低。到了今年第2季，相關優勢行業的投資信號可能會更強烈。如果市場按照這一方向去演繹的話，有望迎來估值和盈利雙收。