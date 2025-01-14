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愛立信：全球FWA普及率持續上升 台廠展現CPE端優勢

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

愛立信近期發布最新一期《愛立信行動趨勢報告》，台灣愛立信總經理周大企表示，全球全球固定無線接入（FWA）持續成長，2024年用戶端設備（CPE）出貨量達3,700萬，年增率高達成長23%，而台灣廠商在5G FWA的室內、戶外用戶端設備都有生產製造能力及優勢，預估預計在2030年底，全球FWA連接數量將達到3.5億，其中近80%為5G FWA。

近年台灣網通廠商智易（3596）、中磊（5388）、明泰（3380）、康全（8089）、神準（3558）均切入5G FWA產品，並分別打入歐、美、印度等關鍵市場。

《愛立信行動趨勢報告》指出，FWA是僅次於增強型行動寬頻（eMBB）的第二大5G應用案例，全球普及率持續上升。2023全年，提供基於速度資費方案的FWA電信商比例從30%，增加到43%，預計在2030年底，全球FWA連接數量將達到3.5億，其中近80%為5G FWA；而包含台灣在內的亞太地區，FWA連接數在全球總數中的占比，預計從2024年的40%持續成長，於2030年增加到48%。

愛立信報告指出，2023年全球5G FWA約3,000萬，2024年用戶端設備出貨量約3,700萬台，除了美國蓬勃發展，印度也持續布局外，近年發現亞洲市場的香港、日本、新加坡等這些光纖網路普及的地分，也開始發展5G FWA，有趣的是5G FWA用戶來源有七成來自固定寬頻，有三成是新客戶（原本沒有固定寬頻）。

台灣愛立信技術長姚旦表示，基於網路切片的FWA服務能夠滿足家庭環境中的網路需求，支援大量使用且要求嚴格的寬頻應用案例，為遠端辦公和線上遊戲等用途提供高容量和高可靠性。

姚旦認為，FWA也支持用戶在家中同時使用多種服務，並讓用戶獲得的網路效能與固定網路連接不相上下。5G FWA服務在鄰近日本與香港市場的成功，證明其便利和彈性受市場肯定，並為台灣市場提供家用網路的另一選項。

5G 愛立信

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