矽谷新創基地啟動 劉鏡清：讓世界看見台灣優質企業

國發會第二座海外新創基地今天於矽谷啟動，主委劉鏡清出席揭幕儀式表示，希望透過基地讓台灣優質新創企業被世界看見，也希望運用基地協助外國公司赴台灣尋找好的標的物，今年目標要扶植逾百家新創公司。

繼首座海外新創基地於去年9月在東京啟動後，國發會今天在矽谷新創公司密集地帕羅奧圖（PaloAlto）為第二座新創基地舉辦揭幕，邀請美國業界、新創圈人士出席。

劉鏡清致詞表示，去年全球新創市場資本投資下滑40%，台灣則逆勢成長10%；相較於全球新創市場往下走、台灣新創市場在往上走，產生一個獨到的現象，今年目標希望翻倍成長至20%到30%，政府將加大力度扶植新創產業，讓新創市場更加蓬勃。

劉鏡清也指出，台灣新創市場的好表現，與台灣過去幾年展現的強大科技能力息息相關，從AI晶片、AI伺服器、主機板、到散熱系統，台灣都有極高市占。此行他與輝達技術主管碰面，對方表示輝達GB100、GB200晶片從零件到製造，100%來自台灣。

劉鏡清指出，矽谷新創基地設立目的主要有2點；第一，台灣在半導體、AI領域培育了大批人才，這些人才出來創業、造就台灣非常多的優質新創企業，值得大家關注，矽谷是全世界新創的核心，希望透過這座基地讓更多台灣優質新創企業被世界看見。

第二，許多矽谷公司在尋找台灣好的標的物，希望透過這個基地把矽谷的資源，包括投資者、研究單位等引進到台灣，幫他們介紹投資標的跟機會，讓台灣可以串連到世界各地。未來，台灣將是一個很重要的新創島嶼，也會成為世界新創的核心。

矽谷新創基地今年的目標是希望透過雙向搭橋，扶植超過100家新創企業。

另外，劉鏡清強調，矽谷新創基地也扮演攬才的重要任務，希望能夠招攬至少2000名以上的人才回到台灣。

劉鏡清表示，輝達（Nvidia）選擇台灣設立研發中心，需要1000個工程師，超微（AMD）也選擇台灣台南設立研發據點，需要1000個工程師；此外，輝達亞洲總部會設在台北，也預計需要2500名人員，反映出台灣對人才的需求，「到處都是機會」。

劉鏡清透露，此行，台灣的Google、輝達都派員赴美，台灣google提供超過100個工作機會，輝達則提供120多個工作機會，各大公司都希望找到足夠的人才到台灣。

啟用儀式邀請多位矽谷新創圈人士出席，矽谷新創基地總經理Dennis Liu受訪表示，未來希望幫助台美雙邊搭橋，並展示台灣科技能力，連結更廣泛的矽谷生態系。

台灣新創公司環球睿視（Ubestream Inc.）執行長蘇育民告訴記者，國發會在海外包括東京和矽谷設立基地，對希望赴海外落地的台灣新創業者來說是一大福音，剛起步的新創公司通常需要藉址落地，另外海外租金高昂，也希望政府能夠協助降低成本。

東京、矽谷之後，國發會預計將在東南亞成立新創基地，時程尚在規劃中。