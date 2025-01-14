國發會第2個海外基地前進矽谷 助百家新創連結國際

國發會今天表示，繼去年在日本東京設立新創基地後，進一步於美國矽谷核心帕羅奧圖（Palo Alto）設立第2個海外新創基地。新創基地未來1年內至少連結逾1000個社群夥伴，協助100家新創對接矽谷當地企業與創投等資源。

國發會1月13日（台北時間1月14日）於美國矽谷設立第2個海外新創基地，今天發布新聞稿，國發會主委劉鏡清親自率團前往，開幕現場匯聚台灣新創與當地企業、創投、大學、協會等代表逾300人出席，共同見證台美新創交流歷史性的一刻。

劉鏡清致詞時表示，台灣的科技與創新能力全球有目共睹，半導體製程全球市占率約9成，全球AI伺服器也有超過9成來自台灣，累積許多技術能量與人才，台灣有非常多優質新創值得關注。

劉鏡清指出，近年全球新創面臨資本寒冬挑戰，2023年全球新創募資金額較前年大幅衰退近4成。相對的，2023年台灣新創募資逆勢成長10%，達28億美元創下歷年新高，顯見台灣的新創量能與投資市場優於全球。預計未來每年成長20%，在2027年新創募資規模達到50億美元的目標。

國發會指出，為了讓台灣新創能夠更快被世界看見，特別選在全球新創核心矽谷設立辦公室。除了將優質的新創團隊帶到矽谷外，也希望把矽谷資源引入台灣，促進台美雙方的創新交流合作。未來台灣在矽谷的新創基地將積極扮演橋梁的角色，1年內至少將連結超過1000個社群夥伴，至少協助100家新創對接矽谷當地企業、創投等資源。

此外，吸引海外優先人才來台也是國發會此行推動重點，劉鏡清也親自頒發就業金卡給亞洲投資平台BRV Capital資深顧問David Lam及前亞馬遜網絡服務AWS全球創業倡導者柏奇（Mark Birch）。

劉鏡清強調，台灣不僅在全球半導體、IC產業具有關鍵地位，吸引輝達等國際企業在台灣設立亞洲總部，也有良好的環境優勢，例如健保、安全、美食、美景等，且擁有眾多具全球競爭力薪資職缺及發展舞台，未來台灣將成為全球創新的核心，歡迎全球頂尖人才加入台灣。

今天開幕儀式中，Startup Island TAIWAN矽谷基地執行長Dennis Liu也跟Berkeley SkyDeck加速器總經理陳世樸（Sibyl Chen）簽署合作備忘錄，深化台美創新創資源的鏈結。活動出席踴躍，包括美國Google、高通，日本貿易振興機構（JETRO）、全球玉山科技協會以及台積電、台達電等國內業者及新創團隊參與逾300人。

Startup Island TAIWAN美國矽谷新創基地（SVHub）是提供新創包含共同工作空間、會議、活動場地、專業諮詢及落地服務等，以建立台灣與矽谷創新生態系的雙向橋梁。