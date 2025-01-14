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景順：長天期債券的拋售過頭了 美國利率可能繼續保持高波動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，長天期債券的拋售有些過頭了，從當前水準來看，長天期收益率看似更具吸引力。有可能導致美國公債殖利率突破5%水準的唯一一種情況是聯準會貨幣政策發生180度大轉彎，停止降息並開始升息，但這並非目前預測的基本情境。

趙耀庭表示，投資人對已開發市場政府債券變得更加謹慎，在近期的拋售中，美國公債首當其衝受到影響，因為當選總統川普即將宣誓就職，投資人對其將帶來的經濟政策變動感到擔憂。 川普的減稅方案可能會促進美國經濟成長，但將導致美國本已捉襟見肘的國庫雪上加霜，同時推高通膨水準。如果大力實施關稅提案，可能會導致通膨持續居高不下。

美國並非唯一一個面臨高額政府債務及公共財政困擾的國家。很多主要經濟體都承受財政負擔，導致南韓、法國、德國、英國及美國等地的預算面臨挑戰。投資人最近對已開發市場政府債券變得愈來愈謹慎。儘管預期市場仍會因政治不確定因素而出現輕微波動，但市場過於度拋售債券。

首先，新任總統川普對美國稅率的影響有限，因為只有美國國會才有權力決定稅收的任何變動。其次，川普政府實際行動將比其激進措辭更加溫和。未來新一屆政府的經濟團隊由華爾街的資深人士組成，這些顧問可能會推動更有利市場的政策。最後，抗通脹趨勢可能會在全球持續下去，許多地區的通膨水準已處於央行目標區間。

趙耀庭認為，美國利率可能繼續保持高波動。市場預期2025年聯準會將僅降息25-50基本點，幅度較幾個月前明顯放緩。儘管聯準會完全有可能延長降息的間隔時間，但升息的概率極小。美國利率波動度一直高於平均水準，而且可能繼續如此。聯準會承諾將以數據為準，市場將根據數據情況重新調整對聯準會政策路徑的預期。

川普 美國公債 聯準會

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