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國泰證1月投資觀點：全球市場「挑戰」與「機遇」並存

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
1月全球商品及主要市場投資氣象觀測圖、主要產業觀察
1月全球商品及主要市場投資氣象觀測圖、主要產業觀察

隨著2025年到來，國泰證券觀察全球主要市場表現，預期「機遇」與「挑戰」並存，其中，美國市場預計仍是全球焦點所在，主因在美國總統川普即將上任、政策逐步明朗的背景下，市場於2024年末，已對貿易、減稅及基礎建設等政策利多提前反應，對其抱持正向展望。

展望2025年，國泰證券預期美國市場在「川普2.0」政策推動下經濟前景穩健，有望延續樂觀情緒。

亞洲市場方面，儘管2024年末有諸多因素增添不確定性，如日本領導層更迭、中國貿易關稅壓力、南韓戒嚴風波等挑戰，但國泰證券認為亞洲市場有著穩健的經濟韌性與創新能力，有望在2025年支撐區域發展，長期成長潛力不容小覷，因此，國泰證券對日本、中國市場展望抱持樂觀態度。

展望個別產業發展，國泰證券認為，科技、公用事業與工業類股將是2025年可關注的三大重點產業。首先，科技領域持續受到人工智慧與雲端運算需求推動，預期半導體產業成長穩健，上半年有美國AI大廠輝達（NVIDIA）帶動投資熱潮，下半年則有望轉向汽車工業晶片製造商，整體趨勢值得關注；另在公用事業方面，由於資料中心、基礎建設升級、電氣化等需求推動，預期公用事業資本支出將大幅增加；此外，隨著美中關係緊張、疫後供應鏈中斷，逐步推動美國工業經濟面臨結構性轉變，因此，工業類股有望受惠於製造業回流。

總結來看，2025年將是充滿「挑戰」與「契機」的一年，國泰證券建議投資人秉持長期投資的策略，持續關注科技創新、製造業回流與基礎建設相關投資機會，同時分散投資於具防禦性與成長性的板塊，以因應國際市場可能的動盪，唯有做好風險配置，方能於新年度持續穩健前行。

國泰 美國

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