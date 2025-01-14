2024神回顧／十大必參加ESG活動清單大公開

十大必知永續活動

截至2024年11月，台灣的綠色授信總額達到1兆6,748億元新台幣，較去年同期增長46.38%，創下歷史新高，越來越多企業投資永續活動，其中不少馬拉松比賽更強調與永續連結，例如Run For Green植樹計畫，只要跑者累積跑滿40公里，就可獲得一棵企業種下的樹，讓跑者的每一步，都朝永續環境邁進。此外，一年一度的亞太永續博覽會吸引超過3萬5千多人參觀，並在各大社群平台掀起討論，成為永續界的年度焦點。除了路跑比賽的永續作為，2024年還有哪些值得記住的ESG活動呢？

《網路溫度計DailyView》根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體， 調查出2024年十大永續活動，帶你迅速了解2024年的ESG盛事。

No.10 GCSF全球企業永續論壇

自2018年起每年由永續發展目標聯盟總策劃、台灣永績能源研究基金會執行，特邀國內產官學研機構共同辦理GCSF全球企業永續論壇，活動類型與內容豐富，包括「全球企業永續獎」暨「台灣企業永續獎」頒獎典禮以及超過20餘場工作坊、年會、學術論文等分享。

2024年第七屆全球企業永續論壇11月於台北圓山大飯店舉行，以「公正・有序・公平的轉型」為主題，深入探討如何在永續發展進程中實現公平與效率的平衡，本屆議程主題有淨零轉型、碳管理以及公正轉型、企業責任，邀請到四大會計師事務所，解析全球 ESG 趨勢。對此，有網友表示，「超喜歡參加各種永續論壇」、「哇，都在平日，學生族哭」。

No.9 2024永續生活節

面對氣候變遷、資源浩劫、人口高齡化等威脅， 2022年起《遠見》以「永續」為核心精神，提出四大倡議「環境、消費、健康以及教育」永續，並在華山文化園區舉辦大型戶外活動「永續生活節」。

永續生活是一場全民運動，企業與商業有義務帶領民眾，一起為地球減碳解鎖，落實世界地球日的價值與意義。2024永續生活節邀請30多家風格綠色品牌，展現永續的食衣住行面向，活動包含草地音樂祭、綠色市集以及永續手作課程等。現場還有展示電動車，對此，有網友好奇詢問，「蓄電力到底行不行」、「又有啥新玩具」。

No.8 高雄富邦馬拉松

高雄馬拉松創始於2010年，於每年春季舉辦，簡稱「高富馬、高雄馬」，是台灣首個開放運動型輪椅參賽的路跑活動。2020年起，富邦人壽成為冠名贊助商，賽事更名為「高雄富邦馬拉松」。

2025年高富馬的一大亮點是經典的蚵仔寮馬拉松路段再次回歸，這條路線結合了漁港與城市的特色，讓跑者在奔跑中體驗高雄獨特的地貌與文化。此外，高雄馬仍將設置夜市美食補給站，提供多種高雄特色小吃，如蚵仔寮的烏魚子、旗山的香蕉蛋糕，以及夜市的滷味和檸檬愛玉。有網友表示，「高雄馬就一路吃吃喝喝」、「我高雄人，當然報高雄馬」。而2024年相當受歡迎的「恐龍競速爭霸賽」也將再度登場，2025年新增3K特色休閒組，包括動物變裝嘉年華與寵物路跑嘉年華，除了邀請跑者變裝成動物，也歡迎他們攜帶寵物一同參賽。

No.7 台北馬拉松

台北馬拉松自1986年創辦以來，吸引來自全球各地的跑者，是台灣最具代表性的國際級路跑賽事，每年12月舉辦，因此也號稱跑者的年終大拜拜。賽事分為全馬與半馬兩個項目，路線經過台北市的重要地標，包含台北101、總統府與大安森林公園，展現城市風貌。

台北馬拉松以環保為理念，推行無塑與綠色賽事，鼓勵參賽者自備補給容器，並設置完善的資源回收系統，並於今年晉升為世界田徑總會「金標籤」認證賽事，也獲得國際碳足跡認證，成為金標籤級的「綠色馬拉松」。此外，富邦金控自2021年起推動Run For Green™領樹計畫，只要跑者累積跑滿40公里，就會獲得一棵富邦種下的樹，希望能讓更多人以行動倡議永續。有網友表示，「開心一起種樹愛地球」、「衝啊」。

No.6 新北市兒童藝術節

2024新北市兒童藝術節於7月展開，舉辦至今已邁入第16年，累積參與人次超過660萬人。今年的新北兒藝節以「怪獸王國」為主題，規劃了六大主題場域。其中，天馬城鎮結合永續理念，由天馬戲創作劇團打造出為期9天的綠色舞台「Recircus移動綠劇場」。活動內容豐富，包括馬戲嘉年華、藝文體驗以及永續市集，讓參與者在歡樂中體驗環保與藝術的融合。

移動綠劇場選用電動車作為行動舞台車，減少巡演移動的碳排放，並將使用的舞台布景與道具最少化，為亞洲首獲ISO 20121永續活動標章之表演藝術展演活動。有網友表示，「帶小朋友去很開心」、「居然有這些小細節，好讚」。

No.5 台灣米倉田中馬拉松

台灣米倉田中馬拉松2024年邁入第十三屆，是台灣四大馬拉松之一，被譽為「全台最有人情味馬拉松」，不少參與者最深刻的體驗是賽道上滿滿的美食補給，還有沿路持續不斷的加油聲。此外，田中馬拉松結合永續理念與在地特色，活動採用多項永續措施，包括進行碳足跡盤查、優化廢棄物處理、運動服與補給皆來自在地廠商，不僅降低運輸碳排，也有助於活絡地方經濟，推廣在地特色。

此外，比賽路程融入田中鎮的稻田景觀，希望讓參賽者能親身感受農村之美，進一步喚起對環境保護的重視。有網友表示，「第一次參加田中馬，感受到滿滿的感動，滿滿的人情味」、「跑起來真的很感動也很歡樂」。

No.4 2050淨零城市展

2050淨零城市展於每年3月舉辦，2024年邁入第二屆，與「2024智慧城市展」共同聯展，本次展會主軸為數位及綠色雙軸轉型，整體活動設計圍繞2050淨零排放計畫之12項關鍵戰略：風電／光電、氫能、前瞻能源、電力系統及儲能、節能、碳捕捉利用及封存、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融及公正轉型，希望透過連結國內外城市，分享淨零科技的解決方案，加速台灣實現淨零目標的步伐。

財政部這次邀集9大公股金融事業，呈現企業低碳轉型服務、都更危老及綠建築、綠色投融資、數位金融等5大展覽主題；經濟部則以「永續材料，成就低碳驕傲」為核心，展現中小企業多樣化的循環經濟減碳方案。有網友在2024年開展前表示，「去年有參加覺得很不錯！ 很期待今年的展」、「今年一定要參加！好像還有有獎徵答活動」。

No.3 新北市萬金石馬拉松

新北市萬金石馬拉松是台灣四大馬拉松之一，擁有台灣最美海岸馬拉松之美譽，於每年3月第三個週末舉辦。萬金石馬拉松積極推動永續賽事理念，不僅多次辦理各種主題式淨街跑步或淨灘活動，更是亞洲首場綠色金標籤賽事，並由第三方認證單位進行ISO14067碳足跡盤查，目標逐年減碳10%。活動採用多項環保措施，包括發放回收材質製成的選手跑衣、用剩餘布料製成的完賽物資袋、可兼做專用垃圾袋的衣保袋。

此外，大會合作飯店不提供一次性盥洗用品、賽道計時車及機巡使用電動車、賽後補給使用在地食材、搭建LED拱門取代一次性帆布輸出等，今年更有「PP回收再生料」的環保獎盃，降低樹脂用量。比賽路線融入自然景觀，鼓勵參與者在運動中體驗環境之美。有網友表示，「萬金石馬拉松很不錯～大家一起減碳～」、「希望下次跑友都能自備環保杯子」。

No.2 渣打公益馬拉松

渣打公益馬拉松是一場結合運動與公益的賽事，活動以「看見希望」為核心理念，募集資金支持視障人士，自2013年迄今，渣打集團透過每年春季舉辦的賽事、民眾捐款、各式募款活動，結合渣打基金會的捐款，在台已投入逾1億1,400萬元，用於弱勢青年培訓課程等。

同時，賽事強調環保概念，在賽事規畫上全程依循環保3R（Reduce、Recycle、Reuse）原則，採用電子證書、環保獎牌織帶、使用環保提袋以及舉辦永續市集活動等。此外，今年也舉辦「Plogging淨街慢跑」，賽事當日會有一群人邊跑步邊撿垃圾，讓環境更乾淨。但並不是所有網友都對渣打馬拉松的環保措施買單，今年賽事延續竹纖維製成的環保材質獎牌、獎座，有人認為，「請問獎牌又是去年那種環保塑膠爛片嗎？」「希望完賽獎牌是金屬材質」。

No.1 亞太永續博覽會、論壇

亞太永續博覽會是台灣規模最大的永續會展，致力於推動企業與社會的永續轉型。2024年第三屆亞太永續博覽會於8月8日至10日舉行，聚焦於綠色能源、循環經濟、智慧城市、氣候行動等議題，不僅展示各領域最新永續解決方案，還舉辦國際論壇、專題講座與商務配對活動，促進跨界合作與知識共享。此外，來自產官學的不同攤位大多都有舉辦小活動，參加即送禮物，包括帽子、水壺以及環保袋等，吸引不少民眾共襄盛舉。

亞太永續博覽會、論壇聲量高點出現在8月6日，聯合國永續發展目標之一「永續海洋與保育」，旨在保護海洋生態系統，維護海洋資源的永續利用。海洋委員會海洋保育署發文邀請民眾到亞太永續博覽會，了解他們如何轉廢為寶，「潮」永續邁進，並介紹海廢再生聯盟展品、網路行銷平台以及海廢回收再利用資訊交流平台，有網友表示，「讚」、「學習新知」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年12月22日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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