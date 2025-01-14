冷眼集／能源政策非勝負之爭 釐清爭議才是良策

四接環評初審第六度攻防前，台電綿密出招，董事長曾文生先拋北東缺電疑慮，基隆工商界昨再出面相挺，明天又有里長發聲支持，搶占「民意」高地，讓環團自承「不樂觀」。只是能源政策終非一時勝負之爭，釐清爭議才是良策。

民團要求基隆市長謝國樑表態和他們站在一起，謝只說「這些聲音都聽到了」，不見兩年前競選時反四接的堅定態度。

謝國樑二○二二競選市長時，應環團之邀簽署反對台電填海造地開發，但隨著四接改推三點○版，正反民意漸呈五五波，面對能源需求、產業發展、環境保護拉鋸，加上賴政府推四接態度強硬，似乎讓謝國樑陷長考，但反四接、挺四接壁壘分明，一邊是民團、一邊是工商界，得罪哪一方都可能失分，因此暫時不站上第一線。

台電推動基隆協和發電廠「油轉氣」發電，六年多來因為威脅海洋環境、危及基隆港營運和在深海築造長堤是否可行等議題，一路匍匐前進。台電不斷修正方案，開發範圍逐步縮減，現在送審的是三點○版本，甚至和前兩個版本未重疊，顯現規畫草率，自然會在外界挑戰中敗退。

四接環評初審再次叩關，反對台電填海造陸開發陣營再次全面備戰。不同的是官、民對陣的緊要關頭，基隆工商業代表出面挺四接，里長也預告發聲支持，民意戰局似有微妙變化。

經濟部或台電近日展現強勢通過四接初審的力道和決心，一部分的底氣來自民眾對穩定供電的企盼。基隆人等待基隆捷運開通帶來的產業前景，也是在地民意支持度提升的主要原因。

能源政策是高度專業領域，不能全以民意取向。中央在高舉國家未來大旗同時，兼顧地方發展也是無法迴避的門檻。透過專家會議釐清北東電網韌性，以及開發案對基隆港營運、海洋生態、城市安全的威脅，外加充分社會討論，將更能確保決策不失準。