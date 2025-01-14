正反各3名外部委員 環評委員：審查一定對得起良心

台電第四天然氣接收站環評初審周五舉行，因前次「黑箱環評」質疑甚囂塵上，影響民眾對環評信任度。環評委員昨表示，四接案審查一定對得起良心和專業，不會因支持方或反對方大動員舉行記者會而感到特別的壓力。

四接案於二○二○年起召開專案小組初審會議，填海造陸計畫從廿九點八公頃減為十八點三公頃仍闖關環評失敗，二○二二年七月第四次會議減至十四點五公頃，並將填海區東移至液化天然氣卸收站港池內，結論是補正後再審。

二○二三年七月第五次會議，因環評委員擅自更換會議室，未作成結論。台電於兩次申請展延補正期限，於去年十二月五日補正資料。

台電補正資料聚焦在海洋生態、操船安全及港埠營運三部分，除詳列更完整的海域生態調查，聘請專家協助分析填海工程對魚類、底棲生物及珊瑚群落、水質等各項目相關海域生態的可能影響，也詳細分析液化天然氣運載船進出基隆港的安全性，甚至提供實際操作經驗的專家意見確保方案可行，同時研究填海後港區水文條件變化，特別是對港區內波浪的影響及使用實驗模型模擬填海方案對港埠設施運作的可能衝擊。

雙方推派各三名外部委員名單日前出爐，支持方委員為台大海洋研究所前所長戴昌鳳、台灣海洋大學校長許泰文、基隆港引水人辦事處李振弘；反對方委員為中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫、台灣海洋工程學會常務監事梁乃匡、基隆市船務代理商業同業公會前理事長曹育民。

環境部長彭啓明表示，環境部一定會尊重環評委員的專業，絕不干涉，環境部也從來不會在通過與否上預設立場，正反方意見都會給予最大尊重，重點是要維繫環評制度完整性，讓環評制度可以被大眾信任。