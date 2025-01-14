「營造地方不反對氛圍」 環團人士 質疑經濟部下指導棋

「四接第六次環評初審會議周五召開，突有基隆工商業界代表及里長公開力挺，很不尋常」。台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政認為，經濟部與台電董事長曾文生下指導棋，企圖營造地方不反對氛圍，想在這次環評一次通過的意圖昭然若揭，「一切都是規畫好的」。

不願具名的知情人士指出，昨天出來表態挺四接的工商團體，藍綠都有交情，是曾文生強力拜託動員出面，但他們擔心的是基隆市長謝國樑的態度是否會受影響？

距上次四接環評初審逾一年，基隆工商業界代表突然舉行支持四接記者會，且守護外木山行動小組爆料，台電協和電廠預計明天派車接送中山區里長出席「里長站出來記者會」，為里長設定「支持協和油改氣、還給在地好空氣、有電才有好生活、環評一定要通過」等口號，這些挺四接大動員，陳憲政認為可得出台電想在這次通過環評的意圖。

陳憲政說，台電想營造基隆人不反對四接的氛圍，這幾次的大動員應是經濟部主導，台電董事長曾文生急著在過年前通過環評也是有計畫的，一月十七日通過後緊接著就是農曆新年，「過年誰還會要抗爭」？一旦把抗爭時間拉長，要再凝聚人數和意見就沒有這麼容易，所以這一切都是規畫好的。

陳憲政表示，感覺環境部急著要走完四接的環評程序，很有可能周五就會做成初審通過的決議，但四接帶來的國防疑慮至今沒有得到正面回應，台電卻把這些問題都丟給環評委員背書。