循盧秀燕模式 謝國樑不參加環評初審

「環評初審若強行闖關，下個戰場就是環評大會，再擋不下就要靠基隆市政府從嚴把關。」守護外木山行動小組召集人王醒之昨喊話謝國樑親自出席環評初審會議表態反對，還出示謝任立委時反對深澳電廠興建卸煤碼頭的新聞剪報喊「謝市長別忘了十八年前的謝立委」。

「這些聲音我們都聽見了…」謝國樑說，他今天會在府內主持專案會議，清楚整理出市府立場、論述盡快向外界清楚報告；由於去年台中火力發電廠二期相關環評會議由台中副市長黃國榮出席，「會考慮此慣例，並考量基隆情況、市民聲音，今天對外說明」。

謝國樑強調，對四接立場沒任何變動，四接興建各項優缺點，市府代表一定會在環評會議上清楚轉達給環評委員。

謝國樑核心幕僚透露，謝傾向依循台中市長盧秀燕不參加中火環評初審模式，不參加周五四接環評初審以避免被泛政治化，但基調仍以保護基隆環境優先。市府副發言人張家馨說，會重視各方民意及市民權益，兼顧環境永續與經濟發展，善加把關四接建設。

公民團體也點名國民黨基隆市籍立委林沛祥表態。林沛祥表示，如果四接會危害基隆市民健康安全，或危害基隆港航道安全，身為基隆立委會堅決反對；四接環評要經過交通專業評估，他將在立法院交通委員會嚴格審查。

民團昨也點名民進黨籍市議會議長童子瑋不應只當經濟部、台電牽線人，應多聽不同立場專業論述。童子瑋說，四接牽涉國家能源配置與地方經濟發展，會呼籲中央依法律程序辦理，並就能源、環境、交通專業把關，更要與民眾溝通，傾聽在地居民意見想法。

王醒之說，前年四接「黑箱環評」讓人餘悸猶存，近期中火二期或高雄七接環評會議，無論反對聲浪、社會疑慮多大，閉門會議仍建議通過。倘若四接初審通過，送大會審議將是下個戰場，如果環評大會仍失守，就要靠市府行政權責把關，因為四接所有工程雜項執照、建築執照和使用執照都須經市府審查通過。

王醒之舉例，核一廠室外乾貯設施，因水保計畫未經新北市府核定就不能動工，希望基隆市府能用嚴格的標準處理四接計畫。