新聞眼／基隆里長挺四接 台電幕後操盤

四接環評在即，支持聲音突然浮上檯面，除了工商界，協和電廠所在的中山區里長中的反對意見被「完全噤聲」，環團直言，台電回饋金及缺電陰影已成了影響里長的胡蘿蔔和棍子，絕非真正民意，基隆歷經市長罷免案，四接案又要分裂基隆人。

台電明天要舉行「廿四位里長站出來記者會」，完全由台電幕後積極安排、推動，毫不避諱。當天上午八時，台電派專車在協和電廠前載里長出發，一起到記者會現場，台電給里長的通知單上也設定里長喊的口號是「支持協和油改氣，還給在地好空氣」、「有電才有好生活、環評一定要通過」。

基隆市中山區地方人士說，經濟部拜訪很多工商團體，大武崙工業區廠商就受經濟部的影響，而台電近來走訪地方很勤快，地方活動餐會上都有「台電桌」，尤其中山區各里平常辦各類活動多仰賴台電回饋金補助，未來申請要給多少？完全掌握在台電手裡。

「沒有人敢站出來反對，不代表都接受，只是受限於自我侷限的思考或利益罷了，不是地方真正聲音」。地方環團永續海洋外木山工作室執行長張哲源表示，如果沒有這些胡蘿蔔和棍子，里長和工商團體會口徑一致站出來支持嗎？

據了解，協和電廠所在的中山區有廿四名里長，過去反對及贊成改建四接的聲音都有，但昨天反對方多噤聲，沒有里長願公開表達反對，地方認為是台電「家大業大」的龐大資源拉攏人心加上工業區廠商受經濟部影響，在軟硬兼施下，導致挺四接聲音變得「顯性」。

不過，一名不願具名里長被問到原因時僅淡淡地說「天然氣不像以前燃重油會汙染，沒有理由不支持，安不安全就不是里長有辦法管的」，但也有「被迫出面力挺」的里長私下感到無奈，甚至不敢接聽記者及里民的電話表達意見。

環團認為，四接環評能不能過關，台電和經濟部應該針對是否合乎環評條件的專業、進出港口的安全、生態影響、國安疑慮等問題提出讓人信服的理由，而非以片斷資訊來「製造」地方及產業支持的聲音，更不應施力「帶風向」，尤其四接建不建攸關基隆城市發展和未來子孫安危，不能以回饋金當甜頭，以缺電恐嚇業界來蒙混過關。

地方人士感嘆，基隆人因罷免案撕裂的傷口尚未癒合，如今又因四接案要逼里長及市民選邊站，真是情何以堪？