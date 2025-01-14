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川普關稅威脅…台風險低 但恐波及半導體

聯合報／ 國際中心／綜合報導

川普選前、選後屢屢做出關稅威脅，各國憂心成為關稅箭靶。我國央行報告已指出，台灣從美國智庫的「川普風險指數」來看屬於低風險國家，面臨美國加徵關稅風險較小，但仍可能受到波及，削弱半導體聚落。

央行指出，若川普新政府對所有進口商品加徵關稅，並要求廠商於美國製造或提升在美的規模及製程；以台灣半導體及資通訊產業為例，由於產品複雜度及不可替代性高，受影響有限，但仍可能分散台灣半導體資源，削弱國內產業聚落完整性，進而影響台灣出口、投資與就業動能。

川普曾在去年十月的播客節目上，批評美國「晶片法」用聯邦補貼大力扶持當地半導體製造業的做法。他說，美國應對台灣等地進口晶片課徵關稅，「你要做的，就只是課他們關稅」，這和處理汽車業者是同樣道理。

紐約時報報導，自從川普第一任期對中國大陸發動貿易戰，亞洲跨國企業尤其嘗試重組供應鏈並遷移製造地點。製造商希望在中國以外地方增加生產，以減輕川普所提新一輪關稅的衝擊。台灣鴻海集團過去兩年就以巨資擴張全球各地業務以減少依賴中國。

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