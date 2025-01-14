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政院五策略 組無人機國家隊

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
政府打造無人機國家隊，行政院副院長鄭麗君近日在專案會議中已跨部會擬定五大策略。聯合報系資料照
政府打造無人機國家隊，行政院副院長鄭麗君近日在專案會議中已跨部會擬定五大策略。聯合報系資料照

政府打造無人機國家隊，行政院副院長鄭麗君近日在專案會議中已跨部會擬定五大策略，分別是擴大國內外需求引導產業發展、技術開發與國際鏈結、形成產業聚落生態系、訂定使用規範及推動資安檢測、提升全社會防衛韌性，後續將由經濟部規劃提出無人機統籌型計畫。

據統計，2023年國內無人機產值約28億元、2024年國內無人機產值約50億元。目前無人機產業發展已納入「五大信賴產業」之中，行政院希望整合跨部會的力量，力拚2028年無人機產業年產值達到300億元。

政院人士指出，鄭麗君近半年來召集經濟部、國科會、國防部、交通部、數發部、工程會、中科院等部會單位開過多次無人機專案會議，聚焦提出無人機「產業發展、國防自主、民主供應鏈」三大政策目標。

政院人士指出，希望透過政府各部會開發多元用途擴大採購國內無人機，以及協助產業對接國際無人機市場來整體擴大需求，同時支持無人機關鍵晶片及軟體技術開發、完備無人機產業生態系等策略，積極落實賴總統宣示目標，推動台灣成為「無人機民主供應鏈亞太中心」。

政院人士表示，鄭麗君特別指示要積極促成跨國合作，包括尋求與美國、日本、歐洲等理念相近國家G2G（政府對政府）合作，共同推動「非紅無人機供應鏈」。

在「飛行控制晶片及模組、通訊晶片及模組、衛星定位晶片及模組、飛行控制軟體、地面控制軟體」等無人機最關鍵的「三晶二軟」，行政院目前盤點提升國內自主能量的方式包括，透過法人科專先期開發、提供租稅優惠支持業界自主開發、國際技術移轉或合作生產、國家政策性投資等。

控制晶片 無人機 軟體

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