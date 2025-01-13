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商研院董座許添財談產業的不均衡 有結構性衰退風險

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

談及2025年經濟景氣，商業發展研究院董事長許添財13日示警，商業服務業恐出現結構性的衰退，甚至有階段性倒閉風險，商業服務業不均勻復甦今年將持續。面對川普2.0，由於美中爭霸只會更激烈，因此產業的不均衡情況也會更加嚴峻。

不過，整體來說，許添財認為，川普上任後對於我國商業服務業影響，有挑戰也有機會，希望藉由這次機會帶動國內商業服務業數位服務的加速轉型，急起直追已經做得很好的新加坡。許添財強調，「科技戰是絕對不能停」，而科技戰的核心就是數位經濟。

商業發展研究院今舉辦記者會說明2024年成果報告，當商研院董事長許添財被媒體問到如何看待2025年商業服務業表現時，他做了以上表示。

許添財還提到，商研院現在力推數位轉型、綠色轉型及生活轉型，以深化、廣化、高速化、價值化及國際化等，主打「AI轉型，平台發功」，利用平台的力量，加速AI轉型，創造網路效應和消費端價值。

商研院院長王建彬則提到，商研院在2024年已經輔導約18,458萬家業者，包括1,144家到海外擴張，6,370家服務業科技化，新南向也有2406家等。

談到對於2025年商業服務業展望，以及復甦情況是否仍有所不均，許添財說，最先復甦的是餐飲業，但隨著消費者不斷到海外旅遊，降低國內內需市場需求，導致餐飲業出現下行，但這部分受到通膨影響又會再調整，「但是現在問題是出在供給端。」

許添財表示，供給端必須完成兩個改革，分別是數位轉型及服務轉型，如果是下游轉型比較慢，那麼服務業下行趨勢就不容易翻轉，形成附帶效果，許多店家覺得自己沒有接班人或投資人就會收掉，嚴重的話甚至可能引發閉店潮，就會產生結構性衰退的風險。

許添財並提醒，結構性衰退是一種複雜的經濟現象，它不僅影響個別企業，更涉及到整個經濟結構的轉變。要應對這種挑戰，需要政府、企業和社會各界的共同努力，透過科技創新、合理的人力規劃和有效的政策措施，才能實現經濟的持續發展。

許添財 餐飲業

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