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安心採買年貨迎春節 經濟部磅秤抽檢合格率達99.9%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

農曆春節即將到來，各地採買年貨活動更增添濃厚的過節氛圍，為確保民眾交易使用磅秤計量準確，經濟部標準檢驗局特別於春節前夕完成市場磅秤專案檢查，全國磅秤合格率達99.9％，民眾可以安心採買迎好年。

經濟部指出，標準檢驗局針對全國傳統市場、量販超市、水果大賣場及風景區等142個處所使用的磅秤進行專案抽檢，總計檢查6,783台磅秤，合格6,781台，不合格2台；對於檢查不合格之磅秤均已加貼「停止使用」單，並持續追蹤列管至磅秤報廢或修理重新檢定合格；攤商如繼續使用不合格磅秤而被查獲，將依度量衡法處新臺幣1萬5,000元以上7萬5,000元以下罰鍰。

標準檢驗局表示，市場用磅秤係屬該局應經檢定法定度量衡器範圍，業者應使用經檢定合格並黏貼「同」(如圖檔)字檢定合格單之磅秤進行交易；另為確保市場磅秤計量準確及交易公平，除每年皆會於重要節慶（春節、端午、中秋）前實施磅秤專案檢查之外，平時仍持續至全國各地市場實施磅秤檢查；同時也再次呼籲民眾在市場購物時，若發現業者交易使用的磅秤沒有黏貼「同」字檢定合格單或疑似斤兩不足情形，可向標檢局或所屬各分局申訴檢舉，電話：02-23434567（代表號），標檢局將立即派員處理，以維護買賣雙方權益。

春節 經濟部

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