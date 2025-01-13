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川普回歸影響？星展解析台灣房市軟著陸、半導體成長契機

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
星展集團資深經濟學家馬鐵英。圖/聯合報系資料照片
星展集團資深經濟學家馬鐵英。圖/聯合報系資料照片

星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，川普重新執掌美國總統，料貿易政策將在今年上半年推動，對台經濟影響中性，但受到2024年基期高、達4.4％，今年經濟成長率估3％，CPI通膨率1.9％，食品與住房價格的通膨率預計將會放緩。渣打集團則僅估台灣今年經濟成長率2.3％，CPI落1.7％、低於2024年的2.1％。

馬鐵英並認為，台灣央行今年貨幣政策與房市信用管制按兵不動，貨幣政策較將較2024年寬鬆，2024年為緊縮，認為川普上任對台灣關稅提高影響還有待觀察，仍看好台灣AI、綠色能源轉型、銀髮經濟、資產管理等。

馬鐵英指出，根據歷史經驗，全球半導體產業通常會維持30個月左右的擴張期，目前的擴張期自2023年9月開始，可能持續至2025年底，AI的發展將繼續推動台灣電子供應鏈的成長。

但要注意，中美貿易戰與科技戰可能會再度升級，並對台灣造成間接影響，尤其資通和電機產品對美國市場的轉售比例較高，因此將容易受到美國對中國大陸調高關稅的影響。惟馬鐵英認為，川普提出的關稅議題，最終有機會透過協商或妥協，達到雙方共識。

對台灣房市看法，認為將軟著陸，但基於不動產占總貸款居高不下，央行第七波信用管制措施暫時不會退場。對台灣貨幣政策，馬鐵英認為，央行總裁楊金龍說過，通膨大幅回落到1.5％以下，才有降息空間，今年降息可能性不大，也沒必要收緊貨幣調升利率。

美國 通膨

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