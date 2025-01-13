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綠電需求成長 森崴能源、富威電力去年營收同創雙新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
富威電力訂15日上市掛牌交易。富威電力董事長胡惠森（右）與總經理郝遐鵬。圖/富威電力提供
富威電力訂15日上市掛牌交易。富威電力董事長胡惠森（右）與總經理郝遐鵬。圖/富威電力提供

受惠於年底工程進度認列及綠電交易持續成長，森崴能源及子公司富威電力去年全年營收雙雙創下歷史新高紀錄，其中富威電力12月單月營收衝上3.44億元，年增幅度高達253.88%，全年營收創18.87億元的新高。富威電力並將在1月15日掛牌上市。

富威電力近期受惠於綠電交易持續成長，加上年底工程進度認列，去年12月營收創下3.44億元的佳績，較前（2023）年同期的9,721.3萬元，年增幅度大躍進高達253.88%，累計1-12月營收達18.87億元，較去年同期的8.80億元，年增114.41%，創下歷史新高。

隨著2025年各大企業加速履行淨零目標，對於綠電需求更顯急迫，富威電力陸續完成與多家合作夥伴的再生能源購售合約，交易動能持續轉強。加上政府全力推動的深度節能政策，及富威電力在併網型儲能案場持續完工，和表後儲能需求增強，為富威電力的後續發展增添成長空間。

母公司森崴能源更受惠於台電二期離岸風電工程進度加速認列，及各子公司業績成長，2024年全年營收達到196.29億元，較前一年度的112.50億元，年增74.49%，全年營收再次改寫新高。展望2025年，隨著台電二期離岸工程款項認列進入完工高峰期，2025年全年營收可望進一步挑戰歷史高峰。

森崴能源指出，台電二期工程進度如火如荼展開，去年年底前已順利完成陸上變電站的併網工程，目前持續進行水下基礎結構安裝，並自今年起啟動風機到港組裝、葉片、塔架安裝等工程，以期在今年底如期竣工。

營收 綠電

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