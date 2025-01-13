幸福企業！金寶總座旺年會揭「好消息」研擬連假不補班 最快2/8上路
老牌電子大廠金寶（2312）13日在南港展覽館舉辦尾牙旺年會活動，總經理暨執行長陳威昌指出，今年有一些假期可能會要進行補班，但團隊目前已經正在研擬，啟動「補班日不補班」的福利制度，若該福利制度正式上路，最快大家在原本為了因應農曆春節小年夜1/27（一）功能性調整放假、而將在2/8 （六）補上的班，就可以享受到「補班日不補班」連續休假的超狂福利。
根據行政院人事行政總處公佈的最新「2025年政府行政機關紀念日及節日連續假期一覽表」，2025年除了農曆9天連假之外，全國上下為因應農曆春節小年夜1/27（一）功能性調整放假，行政院也公布將在2/8 （六）補行上班。而總經理陳威昌13日於集團旺年會致詞時透露，團隊已經正式在研擬不補班制度，預計最快2/8就可以享受到這項福利，消息一出立即引起全場掌聲雷動。
此外，陳威昌也宣布、團隊緊年將繼續推動「三大方針」，包括：第一「AI」人工智能技術的提升，第二「系統的改造」，第三「ESG盤查」的佈局，他坦言，在AI方面，自己要特別感謝集團夥伴泰金寶總經理鄒孔訓的大力協助，自己聽聞鄒總曾跟自己分享，很多客戶在參觀廠區的時候，一看到廠內AI的成果，都直呼「這些是無價的珍寶」，也因此讓各項合作進展都非常的快速，這個成果非常的難得。
據悉，金寶集團今年席開359桌，旺年會的抽獎金額大約560萬，預估總金額超過1500萬，並將發出多位最大獎總裁獎10萬元，也讓出席的同仁們深感期待，面對同仁們一整年的付出，集團總裁許勝雄直言，感謝平時分散在不同區塊的同仁一年來的持續付出，今天現場有超過359桌的同仁齊聚，這在金寶集團裡面，也算是非常盛大的家庭聚會。
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