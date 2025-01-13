CIP宣布渢妙一期離岸風場關鍵海事工程合約全數完備

哥本哈根基礎建設基金（CIP）13日宣布，旗下渢妙一期風場已完成基樁及海上變電站運輸及安裝、輸出海纜，以及陣列海纜鋪設等三份關鍵海事工程合約簽署，所有海工合約已全數完備，為準時併網做好紮實準備。

CIP表示，延續自彰芳西島風場及中能風場所建立的合作默契，渢妙一期風場與台船環海風電工程公司除了已於2024年6月簽署水下基礎運輸及安裝合約外，亦於12月完成基樁及海上變電站運輸及安裝合約簽署。藉由此兩份合約，台灣自建的離岸風電工作船環海翡翠輪得以持續為台灣能源轉型效力。

渢妙一期也分別攜手比利時商楊德諾公司（Jan De Nul）以及荷蘭商凡諾德公司（Van Oord），進行輸出海纜以及陣列海纜之鋪設。兩者皆為國際海事工程巨擘，其在國內外所累積之深厚離岸風電工程實績，將協助渢妙一期施工之順利推進。

渢妙一期計畫執行長Joris Hol指出，渢妙一期早在2022年備標階段便斥重金預先鎖定海工量能及船期，後續經採購團隊與供應商夥伴長期的來回協商，才有現今的成果。在船期奇貨可居的當下，渢妙一期的海工合約全數完備，為準時併網奠定了良好的基礎。

CIP區域總裁許乃文表示，渢妙一期近來捷報不斷，充分展現供應鏈、銀行、綠電客戶們、以及政府對CIP的信任。CIP持續推進在台的離岸風電發展，自詡成為台灣企業首選的大宗穩定綠電供應者。

依規劃，CIP渢妙一期風場（500MW）將在2027年併網；另，CIP在離岸風電3-2期另獲配600MW。屆時該風場至少會有1.1GW裝置容量。

此外，據CIP公布，渢妙一期已先後與中美晶、聯電簽署購售電合約（CPPA），CIP日前表示，會在合適時間揭露其餘簽約者。