不畏川普2.0 金寶總裁許勝雄笑喊：去年獲利近「倍增」

老牌電子大廠金寶（2312）13日在南港展覽館舉辦尾牙旺年會活動，集團總裁許勝雄表示，就在一個禮拜之後，川普即將上任美國總統大位，全球市場都在思考川普2.0造成的影響，不過幸好金寶在來自全球各地的同仁共同努力之下，讓整體在獲利方面，2024年前三季已經接近前一年度全年加總，而去年全年表現則幾乎達到前一年度「倍增」的佳績。

據悉，金寶集團今年席開359桌，旺年會的抽獎金額大約560萬，預估總金額超過1500萬，並將發出多位最大獎總裁獎10萬元，也讓出席的同仁們深感期待，面對同仁們一整年的付出，許勝雄直言，感謝平時分散在不同區塊的同仁一年來的持續付出，今天現場有超過359桌的同仁齊聚，這在金寶集團裡面，也算是非常盛大的家庭聚會。

許勝雄指出，去年全球面臨非常挑戰、考驗的一年，事實上，我個人覺得影響最大的部分，是在全球70多個國家進行領導人選舉所致，也因為每個人的治國理念不同，也對全球局勢造成了不小的影響，據自己所知，包括美國、墨西哥、英國、印度等國家，都面臨了政權的更迭。

許勝雄分享，自己之前曾向大家分享，全球自從2018年爆發中美貿易戰以來，大國之間的爭霸戰就一直持續影響全球市場的發展，隨著進入了2025年，他認為，大國之間也仍然繼續在角力，就連去年爆發的以阿戰爭，造成的影響也都還在繼續、甚至通貨膨脹的情況也還在持續，而全球很多國家也都受到不小的影響。

許勝雄表示，雖然全球去年市場環境存在許多的不確定性，但台灣企業透過發揮自身在生產設備、研發能力的運用，仍然取得不錯的成長，事實上，台灣去年全年的成長幅度算是很不錯，而金寶整個的成長也相當驚人，整個集團去年總共賺進了高達新台幣1964億元，就算全球環境有這麼大的衝擊，但金寶還是獲得了很好的成果，這個成果放在市場上也都是很不錯的成果。