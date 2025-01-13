看川普2.0...南亞科總座李培瑛：他是生意人 不會打出七傷拳

面對美國白宮新主人川普即將在本月20日上任，南亞科總經理李培瑛今日受訪時表示，美國新總統川普的新經營團隊比前一任時更專業，他認為雖然川普祭出將提高對其他國家關稅，驅促製造回歸美國，這應只是川普談判的「起手式」，川普是生意人，自然會一開始拉高談判籌碼，相信不會打出「七傷拳」，會透過雙方談判，找出合理解決方案，新政權不全然都是負面。

李培瑛前一陣子前往美國出差，順便探望親人，他透露，美國通膨問題其實相當嚴重，加上還有種族移民等問題，一般民眾生活是相當辛苦，這也讓他理解為何川普會勝選。

李培瑛進一步指出， 雖然川普在上任前已祭出強硬的關稅政府，但這是他起手式、 是談判籌碼，新任團隊會也知地緣政治長期對立，對他們國家發展長期也不是很好，應會透過協商找到結果，不全然都是負面。

至於近期中國大陸大力發展記憶體產業，位於合肥的長鑫積極擴產記憶體，對南亞科帶來何種影響，李培瑛表示，長鑫目前專注DRAM產品是低耗（LP）DDR4，和南亞科生產的DDR4 DRAM主攻利基型產品很明顯區隔，由於專注LPDDR產品，很快可獲OPPO ViVO、小八、榮耀等大陸手機品牌採用，對三大廠帶來影響比較大，南亞科並未明顯與其衝突。

李培瑛進一步說明，南亞科去年業績下滑，並遭致虧損，受區域經濟不好影響較大，尤其是中國內需不振，也牽動歐洲等其他國家，尤其是德國，很多公司都因中國消費力減弱，業績大幅滑落。

李培瑛表示，南亞科目前中國地區銷售占比已降至20%，即使未來當地記憶體廠也要跨足非LP DDR用DRAM，但還是有不少有外銷廠商會偏向採用南亞科的產品。

除此之外，南亞科也做好因應地緣政治變化和提高競爭力的措施，包括今年將持續提高價格較好的DDR5 DRAM占比，預估本季將拉升到20% ，全年貢獻產出30%以上符，並積極與策略夥伴合作拓展AI邊緣運算驅動的記憶體市場。

關於和策略夥伴補丁科技合作開發超高頻寬記憶體或稱類HBM，李培瑛補充說，未來補丁和南亞科團隊負責設計超高頻寬記憶體，再由南亞科以目前的1B製程或未來新廠計畫導入的1C製程，透過晶圓堆疊（WoW）和矽鑽孔（TSV）技術，完成類HBM生產，經過封裝後再交付客戶。

李培瑛預估，南亞科的類HBM，計畫在明年底前完成驗證出貨，他也證實已有客戶對南亞科開發類HBM產品相當有信心，並希望看到產品儘快量產。