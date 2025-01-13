落實公開透明 中華郵政成立都更案廉政平台

為建立公開透明的採購環境及守護公共建設品質，中華郵政公司成立「台北郵局公辦都市更新案機關採購廉政平台」，並於13日在台北北門郵局1樓挑高大廳舉行啟動儀式，交通部指出，目前廉政署列管機關採購廉政平台計有81案，其中以都市更新類別成立之平台計有7案。

台北郵局公辦都市更新案主要配合推動台北市政府西區門戶計畫及國家產業政策－亞洲．矽谷2.0方案，整合鄰近古蹟建築群，型塑城市博物館園區，並匯集國際智慧產業及金流，打造成亞洲數位創新與經濟的關鍵核心。都更案金額約新台幣278億元，由中華郵政公司及台灣證券交易所股份有限公司、台灣期貨交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、台灣集中保管結算所股份有限公司共同出資，中華郵政公司為實施者。中華郵政公司以跨域協力模式成立廉政平台，積極與檢、廉、調等單位合作，落實公開透明原則，打造國家優質建設。

中華郵政公司總經理江瑞堂表示，台北郵局所在區位鄰近六鐵共構之台北車站，位處大臺北都會區交通、轉運、商業、教育及觀光的核心樞紐，因應郵政業務轉型與國有土地再利用，台北北門郵局修復轉型為郵政博物館，以有效活化古蹟，重現北門地景意象。為使工程順利進行，特別成立廉政平臺，整合公、私部門意見，共同解決問題及監督執行過程，並落實各項行政透明措施，確保計畫如期完成。

交通部政風處長劉廣基表示，目前廉政署列管機關採購廉政平台計有81案，其中以都市更新類別成立之平台計有7案。機關廉政平台4項內涵為「跨域合作」、「公私協力」、「行政透明」及「全民監督」，藉由平台的內稽內控、行政透明等機制，跨域整合檢察、廉政、調查、工程及地方政府等公部門，以及專家學者或公民團體等私部門的多元觀點，共同研商解決爭議，使同仁安心、創新、勇於任事。