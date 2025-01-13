台電四接環評在地里長力挺 他們強調：地方要發展、基層要就業
環境部17日召開台電「四接」環境影響評估第6次初審會議，環團、工商界今天分別出面，各自表達反對、支持立場。協和發電廠所在地中山區24名里長也將出面挺四接，預定地的協和里長鄭吉雄今天說，很多都是「一刀兩面」，各有利弊，地方要發展，所以他支持開發案。
對於四接攻防即將再次短兵相接，反對陣營憂心強行通過「填海造地」最爛方案，影響基隆港經濟發展，以及造成威海營區、內木山營區國安問題，還會犧牲基隆海洋永續發展，今天到市府表達訴求，要求謝國樑兌現市長選舉前，守護基隆市港及海洋的承諾。
基隆市商業總會去年11月8日舉辦商人節表揚大會，六大工商團體也在會場北都飯店舉辦座談會，安排台電在場簡報四接相關議題，尋求六大工商團體支持。
基隆商總理事長鄭錦洲說，基隆目前有大武崙、六堵工業區，另規畫在五堵成立第3個工業區，鎖定招商電子業救經濟。招商首要面對的問就是電從哪裡來？沒有答案，業界不敢來。「顧佛祖，也要顧腹肚」，基隆不能要馬兒跑，又要馬兒不吃草。台電說明開發面積已縮小，不會妨礙航運安全，同時允諾先供電基隆，有剩再轉到雙北，所以工商界才出面發聲相挺。
守護外木山行動小組召集人王醒之表示，六大工商團體是受政府、台電提供的不正確資訊誤導，無論四接環評是否通過，協和電廠燃油機組今年6月30日都會除役。重視基隆漁業發展，應要求台電做出「不造地」承諾，而非有縮小造地面積就好。
基隆市議員施偉政和中山區的24名里長，預告15日出面挺四接。擔任里長聯誼會副會長的鄭吉雄說，很多事情都是「一刀兩面」各有利弊，每個人都可以有自己的想法。在地人的思考是有開發案就能帶來就業機會，也會促進產業發展。有些反對者說得冠冕堂皇，但也有想到基層民眾的難處。至於基隆港的國安問題，20、30、40年就存在，沒必要出現四接爭議再來講。
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