美元強升將再助貶日圓 滙豐銀行預估年底重見160兌1美元價位
川普還沒上任，MAGA（讓美國再度偉大）就發威不但帶動美元匯率走強，還進一步助貶日圓匯率。滙豐銀行今日在2025年第1季投資展望會上發表兌日圓匯率的看法，預期今年底日圓匯率有可能在看到160兌1美元的價位。
環球私人銀行及財富管理首席投資總監范卓雲對此分析，由於美國經濟強勁，連降息都會因為這樣縮小幅度，這也使得美元跟日圓的利差至少維持現狀不變，甚至隨著美元走強，再加上美債殖利率飆升，滙豐銀行觀察到有來自日圓套利交易的買盤重新進場，而這些買盤很有可能會借更多的日圓來投資美元債券或基金，也就是屆時將進一步助貶日圓。這也使得匯豐銀行對日圓匯率不但朝貶值方向預期，而且年底有可能會來到160兌1美元的價位。
儘管認為日圓匯率會持續貶值，但是滙豐銀行也同時認為，日本銀行今年還是會有兩次升息，一次是在上半年、一次是在下半年，每次應該會升息1碼（0.25個百分點）。
對於日圓匯率的走勢，目前不同經濟學家以及銀行業者各有不同看法，除了滙豐銀行認為今年底日圓匯率可能會點到160兌1美元之外，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，第1季的日圓兌美元匯率的區間應該會在155至160之間。
台新金控首席經濟學家李鎮宇則認為，日本銀行很有可能在4月升息，屆時的日圓匯率可能會升到150到155之間，他認為日圓匯率要再貶到160的價位不太可能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言