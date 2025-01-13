【重磅快評】被要求成立台智電 中鋼為何嚇得半死？

中鋼配合政府「投資泛官股售電平台」政策，成立「台灣智慧電能」公司，不料卻引發中鋼工會強烈抗議，中鋼股票甚至因此暴跌。綠能交易是民進黨政府的顯學，成立官股售電平台看起來對買賣綠電雙方都有利，為什中鋼和市場會如驚弓之鳥？究其原因，不是大家不瞭解綠電買賣，而是太了解民進黨。

成立台智電讓中鋼和投資人緊張，表面上的原因，是不久前中鋼配合「風電國產化」政策的興達海基，才大賠60多億，但問題卻並不僅止於此。背後因素，恐怕還是市場和中鋼都不信任民進黨政府會將善盡「良善管理台智電」的義務，而會把台智電當成韮菜割。

雖然現行電業法對買賣綠電有明確規範，但業者急欲購買綠電憑證，綠電業者又要將本求利，加上還有台電的躉購，就造成雖然台電平均電價一度3元多、綠電躉購費率卻在5元左右，而綠電憑證每度卻在7元以上、還不見得買得到的混亂情況。所謂「官股成立售電平台」，從好處看，就是想要透過大規模的綠電交易，讓綠電買賣更加透明公平。

不過這只是「從好處看」，在實際操作面，卻可能完全不是這麼一回事。面臨售電業者希望高價賣出、購電業者希望低價買進，這個「官股售電平台」最後採取「高買低賣」的可能性完全是存在的。最具體的例子，就是台電的綠電躉購費率永遠高於電價，於是最後虧了台電，肥了綠能業者。至於一般民眾看似電價漲幅有限，實際補貼台電虧損的錢，還是從民眾的荷包出。

日前經濟部的電業法修正草案，無疑是更加深了這樣的疑慮。原本依據電業法，售電業者只能把電賣給用戶，但按照經濟部提出的修正草案，綠電除了賣給用戶，還可以賣給「其他業者」，這就是把綠電當成某種可以炒作的商品。眾所周知的「綠能業者」雲豹公司，如今就是綠電交易的大戶。在民進黨過去有高端、超思這些「假政策之名圖利特定企業」的案例下，誰能保證台智電不會「高買低賣」圖利「雲豹們」？

而經濟部現在的說法，是雖然台智電預計要在未來25年內售電5500億度，但在股權分散後，中鋼只會持有12.5%的股權，就算虧損也會十分有限，而且「隨時可以退場」。但這說法最大問題，是除了中鋼，其他股權主要是由民間企業認股，民間企業願意認股，當然也是看好投資「有利可圖」。一旦投資「無利可圖」，先退場的恐怕會是民間公司。屆時中鋼不但跑不掉，很可能還得概括承受民股。25年每年5500億度，每年就是220億度，就算每度只虧1元，就是220億元。這能不讓中鋼和市場膽戰心驚嗎？