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川普將上台 研調：放寬AI監管、抑制大陸技術

中央社／ 台北13日電

隨著人工智慧（AI）技術持續突破，全球主要經濟體正加速布局AI政策。DIGITIMES觀察，美國總統當選人川普（Donald Trump）強調放寬AI監管，推動AI技術與掌控生態系快速發展。

研調機構DIGITIMES調查，川普與美國現任總統拜登（Joe Biden）在AI發展政策上的主要差異為倫理與監管、應用領域及國際競爭策略等。川普將AI技術優先應用於國防安全領域，另外對中國政策採單邊主義，透過提高出口管制、限制AI晶片技術及產品流向中國。

不過，DIGITIMES認為，川普第2任AI新政策以符合美國利益優先為原則，持續加強國防安全領域與抑制中國AI技術崛起。

DIGITIMES觀察，川普將推動軟硬兼施的AI新政策，對內軟性政策以鬆綁監管、強化國防應用及促進科技發展為主軸，試圖鞏固美國在全球AI的主導地位。隨著地緣政治日益緊張，對外採取硬性政策，特別針對中國態度將更加強硬，並快速動態調整以保持國家戰略的優勢，重塑全球科技競爭版圖，未來將對全球產業發展產生深遠影響。

川普積極推動多領域AI政策，確保美國在全球AI技術的領先地位，領域重點包含國防安全、製造業、農業及醫療等領域。例如國防部設立聯合AI中心，推動國防領域AI技術與企業合作；製造業聚焦半導體技術與自動化；各領域積極導入AI技術，為國家增強競爭力與產業創新。

DIGITIMES表示，川普政策積極推動AI發展，透過增加非國防AI研究預算，鼓勵基礎研究及跨部門合作，並設立多個國家AI研究所，應用領域以符合美國利益者優先投資。此外，政府釋放雲端資源與運算力，加速美國的AI研發，並鬆綁法規以消除創新的障礙，為培養AI技能人才，政府資助學校與專業培訓計畫，對公務員進行AI技能的培訓。

同時，美國倡導可信賴AI政策，強調透明性與問責機制，並在G7及G20框架下，推動國際合作，以建立負責任的AI創新環境。

DIGITIMES說明，美國的AI政策推動AI技能融入STEM（Science、Technology、Engineering、Mathematics）教育，目的培養學生具備創新與解決問題能力，滿足未來職場需求，並促進經濟與社會進步，川普AI政策包含投資AI研究、倫理與安全性關注，以及國際與產、學、研合作等。

AI 川普 美國

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